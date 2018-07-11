11 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 11 июля - День шоколада (pixabay.com/sunawang)

11 июля 2018 - праздник сладкоежек - Всемирный день шоколада

Все праздники 11 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

11 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день народонаселения, учрежденный под эгидой ООН в 1989 году, который своей целью имеет контроль над численностью людей на нашей планете.

Также сегодня все сладкоежки отмечают вкуснейший праздник – Всемирный день шоколада.

В народе 11 июля чествуется Крапивное заговенье. Люди считали, что с этого дня крапива теряет свою силу и целебные свойства, а потому важно успеть напоследок приготовить на обед блюда из листьев крапивы.

Главная примета дня: если кукушка не кукует – к ранней зиме.

Фото: 11 июля - Крапивное заговенье (pixabay.com/ariesa66)

11 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1925 году во Львове организовано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).

В 1933 году в Женеве была принята международная конвенция по контролю за наркотиками.

В 1941 году в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.

В 1943 году – произошли события Волынской трагедии противостояния украинского и польского народа.

В 1971 году состоялась первая постановка рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда".

В 2010 году сборная Испании впервые стала победителем чемпионата мира по футболу.

11 июля: в этот день родились

В 1934 году – Джорджио Армани, итальянский модельер, основатель компании "Armani".

В 1951 году – Вячеслав Анисин, советский хоккеист, многократный чемпион мира.

В 1959 году – Ричи Самбора, американский гитарист, участник рок-группы "Bon Jovi".

В 1969 году – Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ.

11 июля: в этот день умерли

В 969 году – Ольга, княгиня Киевская, первая русская Святая.

В 1844 году – Евгений Баратынский, известный русский поэт.

В 1989 году – Лоренс Оливье, английский актер, режиссер.

В 1990 году – Михаил Анчаров, русский писатель, поэт, художник.

Именинники 11 июля

Сегодня свои именины отмечают: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Кир, Павел, Сергей.

Интересные факты о поцелуях (video.rbc.ua)