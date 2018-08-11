11 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

11 августа православные христиане отмечают Рождество Николая Чудотворца, а в народном календаре - праздник Калинник
Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 11 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.
В этот день в церковном календаре отмечается праздник Рождества Николая Угодника. 11 августа - один из трех праздников, посвященных святителю Николаю Чудотворцу.
Несмотря на то, что международных праздников 11 августа нет, в разных странах мира празднуются важные даты и проходят необычные национальные торжества. К примеру, в шведском Мальме - фестиваль раков, приуроченный к снятию запрета на ловлю этих речных обитателей. В Армении отмечают Навасард - День национальной идентичности. В Латвии - памятная дата в честь борцов за свободу страны.
В народном календаре на 11 августа приходится праздник Калинник или Калинов день. Издавна в этот день было принято готовить лакомства и напитки из калины. Традиционным праздничным угощением были пироги с калиной. С Калинника в северных регионах по утрам уже могли начинаться заморозки, опасные для урожая на полях.
Приметы дня:
Фото: 11 августа - Калинник (pixabay.com/marikoja)
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Видео: РБК-Украина