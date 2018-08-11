11 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (facebook.com/elena.zamalenchuk)

11 августа православные христиане отмечают Рождество Николая Чудотворца, а в народном календаре - праздник Калинник

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 11 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

11 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

В этот день в церковном календаре отмечается праздник Рождества Николая Угодника. 11 августа - один из трех праздников, посвященных святителю Николаю Чудотворцу.

Несмотря на то, что международных праздников 11 августа нет, в разных странах мира празднуются важные даты и проходят необычные национальные торжества. К примеру, в шведском Мальме - фестиваль раков, приуроченный к снятию запрета на ловлю этих речных обитателей. В Армении отмечают Навасард - День национальной идентичности. В Латвии - памятная дата в честь борцов за свободу страны.

В народном календаре на 11 августа приходится праздник Калинник или Калинов день. Издавна в этот день было принято готовить лакомства и напитки из калины. Традиционным праздничным угощением были пироги с калиной. С Калинника в северных регионах по утрам уже могли начинаться заморозки, опасные для урожая на полях.

Приметы дня:

На Калинов день тепло - к сухой и теплой осени.

Туман в Калинник предрекает хороший урожай овса и ячменя.

Поспевший овес зазеленел - к ненастной погоде.

Фото: 11 августа - Калинник (pixabay.com/marikoja)

11 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1337 году Сергеем Радонежским был основан монастырь, ныне Троице-Сергиева Лавра.

В 1804 году Австрия стала империей.

В 1926 году компанией "Кодак" было объявлено о начале работ по созданию цветной фотопленки.

В 1973 году на советских телеэкранах был начат показ многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны".

В 1989 году были реабилитированы осужденные по делу Союза освобождения Украины.

В 2003 году начата миротворческая миссия украинских войск в Ираке.

11 августа: в этот день родились

В 1778 году - Фридрих Людвиг Ян, основатель спортивной гимнастики.

В 1889 году - Александр Шульгин, украинский политик, дипломат, секретарь международных дел УНР.

В 1950 году - Стив Возняк, программист, один из основателей компании Apple. Дедушка и бабушка Возняка по отцовской линии жили на Буковине.

В 1965 году - Виола Девис, голливудская актриса, обладательница премии "Оскар".

В 1983 году - американский актер Крис Хэмсворт.

11 августа: в этот день умерли

В 1680 году - козацкий кошевой атаман Иван Сирко.

В 1818 году - механик-самоучка Иван Кулибин.

В 1956 году - художник-абстракционист Джексон Поллок.

В 1983 году - японский режиссер и сценарист Сацуо Ямамото.

В 1996 году - ясновидящая из Болгарии Ванга.

В 2014 году - американский актер Робин Уильямс.

Именинники 11 августа

Сегодня свои именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Михаил, Николай, Клара, Серафима.

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Видео: РБК-Украина