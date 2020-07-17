108,7 млн грн налогов, 6314 тонн продукции: производитель трубопроводов TPBS подвел итоги трехлетнего цикла после перезапуска

За три года своей деятельности компания — производитель трубопроводов для атомной и тепловой генерации TPBS (ООО «ТиПиБиэС Продакшн») наладила стабильное производство и вышла на рынок Ближнего Востока.

Создав производство в конце 2016 года на базе обанкротившегося ЧАО «ТММ-Энергобуд», новые владельцы и менеджмент в 2017—2019 годах существенно повысили эффективность и вывели среднюю заработную плату на один из самых высоких уровней в Харькове и Харьковской области, увеличив ее на 69% (с 10 422 грн в 2017 году до 17 640 грн в 2020 году).

В 2014—2016 годах из-за долгов предыдущих владельцев производство фактически остановилось, активы компании были арестованы банками, а сотрудники не получали заработную плату на протяжении восьми месяцев. Новые акционеры приобрели активы через государственную систему электронных торгов, погасили задолженность перед сотрудниками, сохранили ключевую рабочую и инженерную команду и оптимизировали рабочие процессы. В настоящее время в компании трудится 400 специалистов, а генеральным директором с первого дня работы нового предприятия является Тимур Салуха.

После перезапуска производства за 3 года изготовлено 6314 тонн трубопроводов, из которых более 90% — на экспорт. Продукция была поставлена на 46 объектов энергетики в Украине, Беларуси, Болгарии, Индии, Бангладеш и других стран.

TPBS сегодня — один из лучших работодателей в регионе, придерживающийся стандартов охраны труда, являющийся ответственным бизнесом и основателем благотворительного фонда «Процветание». За весь период деятельности компания уплатила 108,7 млн грн в государственный и местный бюджеты (около 30 млн грн ежегодно).

Одно из основных направлений деятельности компании — выход на нефтегазовый рынок Ближнего Востока благодаря успешному прохождению аудита Qatar Petroleum (государственной нефтяной компании Катара), а также подписанию первого контракта с компанией SNOC (Объединенные Арабские Эмираты). Это позволило TPBS войти в узкий круг украинских компаний, поставляющих высокотехнологичную продукцию с добавленной стоимостью в страны Ближнего Востока.

Справка о TPBS

TPBS (ООО «ТиПиБиэС Продакшн») — самый крупный в Украине производитель и экспортер высокотехнологичных трубопроводов для объектов атомной и тепловой генерации с повышенными требованиями к качеству. Компания поставляет продукцию в Беларусь, Болгарию, Индию, Бангладеш и другие страны. На предприятиях компании работает свыше 400 специалистов. Акционеры компании — Вячеслав Эркес (Украина), Анар Коробовская (Казахстан). Торговый знак TPBS зарегистрирован 25 октября 2018 года для продвижения компании и украинской продукции на международных рынках.

TPBS отмечена украинскими, европейскими и международными сертификатами, среди которых:

AD 2000 / EN ISO 3834 (европейская сертификация технологии сварки);

ASME B31.1 (американская сертификация на поставку оборудования для энергетики);

TAEK (сертификат агентства по ядерной энергетике Турции);

ISO 17025 (собственная независимая профессиональная лаборатория контроля качества на производстве);

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

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