104UA Маркет: открыт первый в Украине специализированный онлайн супермаркет газовых приборов

В Украине начал работу первый специализированный онлайн супермаркет газовых приборов и оборудования. Уникальность 104UA Маркет в том, что здесь можно приобрести газовые котлы, колонки, счетчики и другое газовое оборудование лучших мировых и украинских производителей.

Ежегодно на украинском рынке продается новых газовых котлов на сумму 2,9 млрд гривен. Из них 57% приходится на импортные приборы, а остальные 43% произведены на предприятиях Украины. Качество, надежность как зарубежного так и отечественного газового оборудования при этом существенно отличается, и нередко эффективность нового котла мало отличаются от старого.

Для того, чтобы гарантировать высокое качество, эффективность и безопасность вся товарная линейка на 104UA Маркет укомплектована исключительно брендами проверенных производителей. Из международных это BOSСH, Bахі, Eurotherm, Proterm, Immergas, Roda, Vaillant. Из украинских – Данко, а также САМГАЗ и 104.UA (сигнализаторы).

Ассортимент брендов и моделей 104UA Маркет сформирован так, что любому из 13 млн потребителей газа в Украине предлагают несколько конкурентных предложений по каждой позиции.

На сайте можно приобрести:

котлы

колонки

газоанализаторы

счетчики газа

смарт-модемы, для автоматической передачи потребления газа и использования в рамках технологий "Умный дом"

Линейка брендов и моделей оборудования будет постоянно расширяться.

Выбор можно сделать самостоятельно, с помощью удобного функционала для сравнения, или воспользоваться помощью консультантов. Для этого достаточно связаться с контакт центром 104UA Маркет по телефону 0 800 304 104 (звонки бесплатны для всех операторов связи) и покупателя соединят с индивидуальным менеджером, который поможет выбрать нужный газовый прибор и согласует время доставки.

104UA Маркет является частью единого сервиса 104.UA, созданного в октябре 2020 года. В 104.UA включены онлайн и мобильные сервисы для потребителей газа, а также сеть из 125 клиентских пространств и Всеукраинский контакт центр.