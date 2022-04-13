ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

1000 тонн на добу: у Кривому Розі на "Криворіжсталі" відновили виробництво чавуну

Новость на русском →
Кривий Ріг, Середа 13 квітня 2022 05:58
1000 тонн на добу: у Кривому Розі на "Криворіжсталі" відновили виробництво чавуну АрселорМіттал Кривий Ріг (Фото: facebook.com/ArcelorMittalUA)
Автор: Константин Широкун

Начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що після припинення металургійного виробництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" відновив виробництво чавуну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Олександра Вілкула.

"Сьогодні очікується вже 1000 тонн чавуну на добу. Вихід на режим займе п'ять-шість днів. Коксохімічне та гірничорудне виробництво також збільшують обсяги виробництва", - зазначив мер міста. Він також підкреслив, що підприємство забезпечило нову логістику постачання сировини і відвантаження продукції в обхід заблокованих українських портів.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" є одним з найбільших українських експортерів металургії і в умовах консервації виробництва продавав за кордон залізорудний концентрат і частину продукції із залишків на складах і в порту.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Криворожсталь
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі
Владислав Красінський, Виталий Носач Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі