Более 100 тыс. клиентов "Ровногаз Сбыта" пользуются дистанционными сервисами

Каждый второй потребитель природного газа в Ровенской области передает показания счетчика и оплачивает за потребленный газ через онлайн-сервисы "Ровногаз Сбыта". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Дистанционные сервисы – это возможность рассчитываться за газ, проверить счет или получить консультацию без очередей и в удобное время, ведь покупателю не нужно посещать представительства газовой компании. Для потребителей Ровенской области самым популярным сервисом остается "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Его преимущества оценили почти 60 тыс. потребителей "Ровногаз Сбыта". В онлайн-кабинете клиенты компании имеют возможность не только платить за потребленный газ и передать показания, но и просмотреть историю своих расчетов, скачать счет, узнать цену природного газа или обратиться к специалистам газовой компании с вопросом, записаться на прием к руководителям газовой компании. Для пользователей "Личного кабинета" доступна услуга "обратный зв'связь", - говорится в сообщении.

Еще почти 45 тыс. клиентов отдают предпочтение общению с компанией через Контакт-центр.

"Если потребитель использует дистанционные сервисы, у него фактически отпадает потребность ехать в районные или областные центры обслуживания клиентов, чтобы сверять или уточнять оплату или начисление. Прогресс идет вперед и на протяжении последних лет мы работаем над расширением спектра услуг для наших клиентов", – говорит директор ООО "Ровногаз Сбыт" Владимир Кошельник.

По словам пресс-службы, новые услуги компании рассчитаны на потребителей, которые используют до 5 лицевых счетов, например, для помощи своим родным. Для этого уже работает паблик-аккаунт 7104ua в Viber и мобильные приложения для смартфонов 104 Mobile и iPhone 104 Mobile Light.

"Для управления счетами (аккаунтами), достаточно открыть меню при помощи кнопки, которая расположена справа сверху или свайпом влево. В настройках можно добавлять и редактировать аккаунты, выбирать способы ввода показаний. Для добавления аккаунта в мобильном приложении, необходимо использовать логин и пароль для "Личного кабинета" на сайте 104.ua или зарегистрироваться через приложение", - говорится в сообщении.

Работают также онлайн-сервис для коммерческих потребителей - "Личный кабинет - Бизнес онлайн". Воспользоваться такой услугой могут юридические или физические лица-предприниматели (непобутове потребления), у которых есть действующий договор на поставку газа с ООО "Ровногаз Сбыт". Использование системы "Бизнес онлайн" позволяет коммерческим потребителям получать счета за газ, акты приема-передачи, акты сверок и просматривать историю платежей.