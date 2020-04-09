Почти 100 стран обратились за помощью в МВФ

На сегодняшний день более 90 стран мира обратились за финансовой помощью в Международный валютный фонд. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в своем видеообращении.

Как отметила Георгиева, за последние два месяца отток средств с развивающихся рынков составил около 100 млрд долларов - более чем в три раза больше, чем за тот же период мирового финансового кризиса 2008 года.

МВФ оценивает потребности во внешнем финансировании развивающихся стран "в триллионы долларов", и им срочно нужна помощь. Как отметила Георгиева, МВФ располагает средствами в 1 триллион долларов.

Кроме того, фонд экстренной помощи развивающимся странам был увеличен вдвое до 100 млрд долларов. Программы кредитования уже были одобрены с рекордной скоростью, в том числе для Кыргызстана Руанды, Мадагаскара.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что МВФ прогнозирует стад мировой экономики в 2020 году и худших экономических последствий со времен Великой депрессии.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мир столкнулся небывалым кризисом, а Covid-19 разрушил социальный и экономический порядок молниеносно и в таких масштабах, которых не было на памяти живущих людей.