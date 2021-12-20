100 объектов и 550 км дорог: Днепропетровская область отчиталась о результатах строительства за год

"2021-й - год развития Днепропетровщины. Работы развернули в разных уголках области - от больших городов до самых отдаленных поселков", - сказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В частности, за этот год реконструировали школы в Петропавловке, Сурско-Литовском, Днепре, Апостоловом и возвели с нуля по современным проектам садики в Покрове и Старых Кодаках. Акцент также делали на энергоэффективности и доступности.

"Это полное перевоплощение. Из серых устаревших построек - к современным. С ярким дизайном и новым оборудованием. В такое образовательное пространство дети приходят с удовольствием. А учатся там - с интересом. Именно такие отзывы получаем от учащихся обновленных школ”, - рассказала заместитель главы Днепропетровской ОГА Ольга Горб.

Что касается обновления спортивной инфраструктуры - в 2021 году "с нуля" построили бассейны в Слобожанском и Никополе и обустроили 9 стадионов - центральных и школьных. Речь идет о восстановленном "Спартаке" в Кривом Роге, сейчас идет модернизация стадиона в Новомосковске и легендарного криворожского "Металлурга".

“Это стадион-легенда, который получает вторую жизнь. Его реконструируем по стандартам ФИФА и УЕФА. Там будут проходить матчи высочайшего уровня”, – сказала Ольга Горб. Также по всей области установили мультифункциональные спортплощадки.

Заместитель главы ОГА добавила, что в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского в этом году удалось построить и отремонтировать почти 450 км государственных дорог и 130 км местных. Среди самых важных объектов – Южный обход Днепра, по которому уже открыли движение.

Кроме того, в области построили 16 новых сельских амбулаторий, реконструировали детскую больницу в Никополе и обновили 13 приемных отделений опорных больниц. За год было выдано более 1 тыс. единиц медоборудования и 177 новых машин скорой.

По словам Ольги Горб, в следующем году продолжат реализовать масштабные проекты. На развитие инфраструктуры Днепропетровщины запланировали почти 4 млрд грн.