За 100 км від Калінінграда. У Польщі впав невідомий предмет

Невідомий предмет впав у Польщі 4 березня (google.com)

Нагадаємо, в Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною, неподалік села Етулія Вулканештського району, прикордонники виявили фрагменти дрону типу Shahed. Атака безпілотника відбулася в ніч із 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, неподалік кордону з Молдовою.

Незабаром на місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не лише уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.