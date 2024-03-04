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За 100 км від Калінінграда. У Польщі впав невідомий предмет

Фото: невідомий предмет впав у Польщі 4 березня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Невідомий предмет впав у поле недалеко від польського міста Мілаково (Острудзький повіт Вармінсько-Мазурського воєводства). Місто знаходиться трохи більше, ніж у 100 км від російського Калінінграда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Fakt.

Невідомий предмет впав у Польщі 4 березня (google.com)

Нагадаємо, в Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною, неподалік села Етулія Вулканештського району, прикордонники виявили фрагменти дрону типу Shahed. Атака безпілотника відбулася в ніч із 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, неподалік кордону з Молдовою.

Незабаром на місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не лише уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.

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Польща