Почти 10 тыс. потребителей "Закарпатгаз Сбыта" платят за газ через Viber

Иллюстративное фото (dtek.com)

За год количество потребителей газа, которые оценили преимущества пользования этим сервисом, выросло в 17 раз

По состоянию на 20 декабря чат-ботом 7104ua в мессенджере Viber пользуются 9,5 тыс. закарпатцев. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Закарпатгаз Сбыт".



“Вайбер-бот один из популярных наших сервисов. У современных клиентов смартфон всегда под рукой. Поэтому, когда появилась возможность с его помощью быстро и удобно управлять газовым счетом и платить за газ, значительно возросло количество пользователей чат-бота 7104ua”, - прокомментировала директор ООО “Закарпатгаз Сбыт” Виктория Томинець.



В пресс-службе отметили, что с помощью вайбер-бота можно передавать показатели счетчика газа, следить за состоянием счета, просматривать историю оплат, скачивать квитанции и платить за газ по пяти лицевым счетам.

"Для регистрации покупателю следует указать номер лицевого счета, сумму последнего платежа за газ или номер счетчика газа. Паблик-аккаунт в Viber дает возможность пользоваться сразу несколькими лицевыми счетами", - говорится в сообщении.