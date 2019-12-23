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Майже 10 тис. споживачів "Закарпатгаз Збуту" сплачують за газ за через Viber

Новини » Енергетика     23.12.2019 - 14:29
Майже 10 тис. споживачів "Закарпатгаз Збуту" сплачують за газ за через Viber
Ілюстративне фото (dtek.com)

За рік кількість споживачів газу, які оцінили переваги користування цим сервісом, зросла у 17 разів

Станом на 20 грудня чат-ботом 7104ua у месенджері Viber користуються 9,5 тис. закарпатців. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Закарпатгаз Збут".

“Вайбер-бот один із популярних наших сервісів. У сучасних клієнтів смартфон завжди під рукою. Тому, коли з’явилась можливість з його допомогою швидко та зручно керувати газовим рахунком та сплачувати за газ, значно зросла кількість користувачів чат-бота 7104ua”, - прокоментувала директорка ТОВ “Закарпатгаз Збут” Вікторія Томинець.

У прес-службі зазначили, що за допомогою вайбер-бота можна передавати показники лічильника газу, слідкувати за станом рахунку, переглядати історію оплат, скачувати квитанції та сплачувати за газ по п’яти особовим рахункам.

"Для реєстрації споживачу слід вказати номер особового рахунку, суму останнього платежу за газ або номер лічильника газу. Паблік-акаунт у Viber дає змогу користуватися одразу декількома особовими рахунками", - йдеться у повідомленні.

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