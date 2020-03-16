Почти 10 тыс. клиентов "Волыньгаз Сбыта" получили уведомления об отключении газа

По состоянию на 1 марта 2020 года задолженность за газ клиентов "Волыньгаз Сбыта" составляет более 450 млн гривен. Это на 30% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С начала года "Волыньгаз Сбыт" направил клиентам-должникам 9 831 тыс. письменных сообщений о прекращении поставок газа на общую почти 22 млн гривен. Наибольшее количество сообщений, по словам пресс-службы, направили неплательщикам в Луцке, а также Луцком, Ковельском и Владимир-Волынском районах.

"Клиентам, которые не платят за голубое топливо и накапливают долги мы должны прекратить газоснабжение. Только в январе газораспределительной компании было предоставлено поручение на прекращение подачи газа 3 811 клиентам-должникам, их долг составил 13,2 млн грн. Согласно законодательству, в случае непогашения долга после получения сообщения, мы должны предоставить доверенность "Волыньгаза" на отключение газа. В дальнейшем начинается взимание долг через суд", - сказал директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

В пресс-службе отметили, что накопление долгов и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газа для потребителей Волыни. Из-за отсутствия оплаты "Волыньгаз Сбыт" не имеет возможности своевременно рассчитаться с государственным поставщиком - НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный населением газ и оперативно заказать необходимые объемы для дальнейшего обеспечения газом потребителей.

"Напоминаем, что в случае трудностей с погашением задолженности и для того, чтобы не ухудшать ситуацию и не накапливать долги, рекомендуем нашим клиентам воспользоваться следующими вариантами: реструктуризировать долг и оформить субсидию. Ведь по новому законодательству, при наличии долга субсидия не начисляется. А от 1 мая 2019 года начисляется пеня за несвоевременную оплату", - говорится в повыдомленні.