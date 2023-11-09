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10 років Moneyveo: святкуємо подарунками та добром

Четвер 09 листопада 2023 09:00 promo
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10 років Moneyveo: святкуємо подарунками та добром

Найкращий спосіб святкувати – це дарувати радість іншим, – вважають в Moneyveo, і це особливо важливо під час війни. Саме тому провідний фінтех-сервіс українського ринку святкує свою десяту річницю, роблячи подарунки іншим, зокрема тим, хто потребує підтримки та позитивних емоцій сьогодні найбільше.

У рамках доброчинної співпраці з Благодійним Фондом "Запорука", який опікується маленькими пацієнтами Інституту раку, Moneyveo вручила подарунки дітям, які борються з важким захворюванням.

Компанія співпрацює з БФ "Запорука" чотири роки в рамках проєкту будівництва центру «Дача». Це будинок, де онкохворі дітки могли б проживати разом зі своїми батьками під час лікування.

Після початку повномасштабної війни партнери поглибили свою співпрацю. Мова йде зокрема про фінансування частини медичних витрат для перебування пацієнтів у дитячому відділенні Інституту раку. У рамках спільної ініціативи в закладі проходять також івенти для психологічної підтримки дітей: майстер-класи з виготовлення ляльок, свічок тощо. Саме на одну з таких зустрічей представники Манівео і прибули з подарунками для малечі.

10 років Moneyveo: святкуємо подарунками та добром

10 років Moneyveo: святкуємо подарунками та добром

"Дитинство українських дітей спотворено війною, їхній навколишній світ наповнений страхом і непевністю. Вони змушені зростати в умовах, коли безпека та безтурботність, що мають бути притаманні юності, є недосяжними. Але ще важче тим, хто в цей нелегкий час бореться зі страшною хворобою. На заходах, які проводяться спільно з нашими партнерами з Благодійного Фонду "Запорука" в Інституті раку, ми стали свідками неймовірної сили духу цих дітей. Ми побачили у них сміливість і незламну віру у свої мрії. В цей особливий момент ми відчули потребу додати їм позитивних емоцій та надії, показати, що мрії справді можуть здійснитися. Саме тому ми придбали для кожної дитини те, що вона собі замовила. Нам важливо, щоб малі відчули підтримку та любов у цей складний період їхнього життя. Вони – наше майбутнє, і ми зобов'язані докласти всіх зусиль, щоб зробити їхнє життя кращим та яскравішим," – ділиться Сергій Сінченко, CEO Манівео.

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