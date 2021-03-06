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Более 10 райгосадминистраций получили новых руководителей: список

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский издал ряд распоряжений о назначении новых руководителей Районных государственных администраций. Новых руководителей получили 13 райгосадминистраций.

Соответствующие распоряжения были опубликованы на сайте Офиса президента.

Так, глава государства назначил:

  • Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;
  • Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;
  • Игоря Миклащука главой Уманской районной государственной администрации Черкасской области;
  • Александра Коваля главой Ровенской районной государственной администрации Ровенской области;
  • Родиона Абашева главой Измаильской районной государственной администрации Одесской области;
  • Игоря Мухарского главой Николаевской районной государственной администрации Николаевской области;
  • Татьяну Новикову главой Счастьенской районной государственной администрации Луганской области;
  • Виталия Кононова главой Старобельской районной государственной администрации Луганской области;
  • Романа Власенко главой Северодонецкой районной государственной администрации Луганской области;
  • Александра Ярощука главой Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области;
  • Игоря Вантюха главой Береговской районной государственной администрации Закарпатской области;
  • Андрея Панкова главой Краматорской районной государственной администрации Донецкой области;
  • Степана Кулиняка головой Дрогобычской районной государственной администрации Львовской области.

Напомним, в начале марта глава государства назначил главу Херсонской ОГА. Область возглавил чиновник, который временно исполнял обязанности руководителя ОГА.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийРайонная государственная администрацияназначение
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