ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Более 10 райгосадминистраций получили новых руководителей: список

Новина українською → Украина, Суббота 06 марта 2021 17:48
Более 10 райгосадминистраций получили новых руководителей: список Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский издал ряд распоряжений о назначении новых руководителей Районных государственных администраций. Новых руководителей получили 13 райгосадминистраций.

Соответствующие распоряжения были опубликованы на сайте Офиса президента.

Так, глава государства назначил:

  • Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;
  • Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;
  • Игоря Миклащука главой Уманской районной государственной администрации Черкасской области;
  • Александра Коваля главой Ровенской районной государственной администрации Ровенской области;
  • Родиона Абашева главой Измаильской районной государственной администрации Одесской области;
  • Игоря Мухарского главой Николаевской районной государственной администрации Николаевской области;
  • Татьяну Новикову главой Счастьенской районной государственной администрации Луганской области;
  • Виталия Кононова главой Старобельской районной государственной администрации Луганской области;
  • Романа Власенко главой Северодонецкой районной государственной администрации Луганской области;
  • Александра Ярощука главой Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области;
  • Игоря Вантюха главой Береговской районной государственной администрации Закарпатской области;
  • Андрея Панкова главой Краматорской районной государственной администрации Донецкой области;
  • Степана Кулиняка головой Дрогобычской районной государственной администрации Львовской области.

Напомним, в начале марта глава государства назначил главу Херсонской ОГА. Область возглавил чиновник, который временно исполнял обязанности руководителя ОГА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Районная государственная администрация назначение
NEWS
Под угрозой локдауна. "Красная зона" расширяется, школы уходят в онлайн: ситуация в Украине
Под угрозой локдауна. "Красная зона" расширяется, школы уходят в онлайн: ситуация в Украине
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"