Более 10 райгосадминистраций получили новых руководителей: список
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский издал ряд распоряжений о назначении новых руководителей Районных государственных администраций. Новых руководителей получили 13 райгосадминистраций.
Соответствующие распоряжения были опубликованы на сайте Офиса президента.
Так, глава государства назначил:
- Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;
- Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;
- Игоря Миклащука главой Уманской районной государственной администрации Черкасской области;
- Александра Коваля главой Ровенской районной государственной администрации Ровенской области;
- Родиона Абашева главой Измаильской районной государственной администрации Одесской области;
- Игоря Мухарского главой Николаевской районной государственной администрации Николаевской области;
- Татьяну Новикову главой Счастьенской районной государственной администрации Луганской области;
- Виталия Кононова главой Старобельской районной государственной администрации Луганской области;
- Романа Власенко главой Северодонецкой районной государственной администрации Луганской области;
- Александра Ярощука главой Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области;
- Игоря Вантюха главой Береговской районной государственной администрации Закарпатской области;
- Андрея Панкова главой Краматорской районной государственной администрации Донецкой области;
- Степана Кулиняка головой Дрогобычской районной государственной администрации Львовской области.
Напомним, в начале марта глава государства назначил главу Херсонской ОГА. Область возглавил чиновник, который временно исполнял обязанности руководителя ОГА.