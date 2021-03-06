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Понад 10 райдержадміністрацій отримали нових очільників: список

Новость на русском → Україна, Субота 06 березня 2021 17:48
Понад 10 райдержадміністрацій отримали нових очільників: список Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський видав низку розпоряджень про призначення нових керівників Районних державних адміністрацій. Нових очільників отримали 13 райдержадміністрацій.

Відповідні розпорядження були опубліковані на сайті Офісу президента.

Так, глава держави призначив:

  • Григорія Ковтуна очільником Ніжинської РДА Чернігівської області;
  • Валерію Бандурко головою Черкаської РДА Черкаської області;
  • Ігоря Миклащука головою Уманської районної державної адміністрації Черкаської області;
  • Олександра Коваля головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області;
  • Родіона Абашева головою Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області;
  • Ігоря Мухарського головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області;
  • Тетяну Новикову головою Щастинської районної державної адміністрації Луганської області;
  • Віталія Кононова головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області;
  • Романа Власенка головою Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області;
  • Олександра Ярощука головою Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
  • Ігоря Вантюха головою Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
  • Андрія Панкова головою Краматорської районної державної адміністрації Донецької області;
  • Степана Кулиняка головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області.

Нагадаємо, на початку березня глава держави призначив голову Херсонської ОДА. Область очолив посадовець, який тимчасово виконував обов'язки керівника ОДА.

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