Понад 10 райдержадміністрацій отримали нових очільників: список
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський видав низку розпоряджень про призначення нових керівників Районних державних адміністрацій. Нових очільників отримали 13 райдержадміністрацій.
Відповідні розпорядження були опубліковані на сайті Офісу президента.
Так, глава держави призначив:
- Григорія Ковтуна очільником Ніжинської РДА Чернігівської області;
- Валерію Бандурко головою Черкаської РДА Черкаської області;
- Ігоря Миклащука головою Уманської районної державної адміністрації Черкаської області;
- Олександра Коваля головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області;
- Родіона Абашева головою Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області;
- Ігоря Мухарського головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області;
- Тетяну Новикову головою Щастинської районної державної адміністрації Луганської області;
- Віталія Кононова головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області;
- Романа Власенка головою Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області;
- Олександра Ярощука головою Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
- Ігоря Вантюха головою Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
- Андрія Панкова головою Краматорської районної державної адміністрації Донецької області;
- Степана Кулиняка головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області.
Нагадаємо, на початку березня глава держави призначив голову Херсонської ОДА. Область очолив посадовець, який тимчасово виконував обов'язки керівника ОДА.