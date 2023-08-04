10 млн грн за 7 тижнів – перші результати проєкту АЛЛО для Superhumans

Впродовж червня та липня 2023 року компанія АЛЛО передала 10 млн гривень на виготовлення сучасних високофункціональних протезів для пацієнтів медичного центру Superhumans, які внаслідок російської агресії отримали мінно-вибухові травми. Це стало можливим завдяки благодійній програмі «Маленькі кроки до великого руху», за умовами якої компанія АЛЛО відраховує з кожного проданого смартфона 100 гривень на користь пацієнтів медцентру. Вже троє підопічних Superhumans отримали сучасні біомеханічні протези, а наступні Суперлюди проходять дообстеження.

Сучасні біонічні протези верхніх кінцівок (вартістю близько 2 млн гривень кожний) вже встановлено Миколі Єфименку та Михайлу Бартошику, які завершили реабілітацію. Руслан Гаврасов отримав сучасний протез ноги (1,72 млн грн). Наразі в медичному центрі Superhumans на Львівщині проходить дообстеження для міопротезування Василь Дьорка (отримає протез руки вартістю 960 тис. грн), а також розпочав реабілітацію та готується до протезування Юрій Трохименко: в нього надскладний випадок – втрата обох рук.

Військовий Микола Єфименко (40 років) з Обухова служить у ЗСУ з 2014 року, поранення отримав під Вугледаром 14 серпня 2022 року. В результаті довелося ампутувати нижню третину лівого плеча та великий палець і п’ясткову кістку на правій руці. У липні 2023 року Микола отримав сучасний протез лівої руки та титановий палець правої кисті. Для протеза лівого плеча використано міоелектричну кисть COVVI (Великобританія) та ліктьовий шарнір з інтегрованим електронним замком OTTOBOCK (Німеччина). Загальна вартість протезування – 2,08 млн грн (50 тис. євро). Він витримав оточення, полон та смерть своїх побратимів, але, попри важке поранення, думає про повернення на фронт. Одразу ж після перемоги прагне повернутися на завод, де працював бригадиром. Микола має двох дітей.

Повна історія Миколи Єфименка:

Руслан Гаврасов (28 років), військовий із Харкова, отримав поранення ноги 6 березня 2022 року під час авіаудару по військовій частині. Руслана весь час підтримують маленька донечка та дружина, родина чекає на поповнення. Руслан отримав надсучасний протез з електронним високофункціональним колінним механізмом GENIUM X3 та стопою Taleo. Такий протез дозволяє вести активний спосіб життя: впевнено ходити, вільно підійматися сходами, долати перешкоди, займатися спортом, зокрема бігати та навіть відвідувати басейн – завдяки системі водонепроникності протеза. Протез Руслана забезпечено потужним акумулятором, час роботи якого без підзарядки – до 5 днів. Загальна вартість протезування становить близько 1,72 млн грн (42 тис. євро).

Повна історія Руслана Гаврасова:

Михайло Бартошик (31 рік) у квітні 2022 року повернувся в Україну з Чехії, де працював на виробництві, та негайно вступив до лав ЗСУ. Михайла було поранено на Бахмутському напрямку – він з побратимами тримав оборону біля села Берестове. Михайло повністю втратив праву руку, але наразі отримав біонічний протез руки з максимально можливою компенсацією втрачених функцій руки. Це дає змогу працювати за комп’ютером, самостійно обслуговувати себе в побуті, займатися улюбленими заняттями – протез відновлює дрібну моторику завдяки сучасним комплектуючим провідних виробників OTTOBOCK (Німеччина) та COVVI (Великобританія). Загальна вартість протезування становить близько 1,88 млн грн (45,8 тис. євро). Після перемоги Михайло мріє відбудовувати Україну, адже працював раніше на будівництві.



Василь Дьорка (36 років) з міста Сколе, що на Львівщині, з 26 лютого 2022 року став добровольцем ЗСУ. Поранення лівої руки, травму голови та перелом ноги отримав на Херсонщині 12 вересня 2022 року. Василь мріє бути незалежним в побуті, а також керувати автомобілем та рибалити. Вже на початку липня він отримав перший механічний протез руки й вдосконалює навички з користування ним та продовжує реабілітацію. Після дообстеження Василь отримає біонічний протез руки, який відновить дрібну моторику та поверне втрачені можливості. Загальна вартість протезування становить близько 960 тис. грн (23 тис. євро).

Повна історія Василя Дьорки:

«Розпочинаючи проєкт «Маленькі кроки до великого руху», ми поставили собі за ціль допомогти щонайменше восьми людям відновити повноцінне життя завдяки технологіям і передати на це 15 млн гривень. І за перші 7 тижнів ми вже на дві третини наблизилися до мети! В цьому є внесок і клієнтів АЛЛО, адже здійснюючи свою покупку, вони автоматично стають учасниками великої справи. Дуже тішить, що перші пацієнти вже отримали довгоочікуване протезування! Я сподіваюся, що до кінця літа ми профінансуємо проєкт на повну суму», – зазначає Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК «АЛЛО».

Компанія АЛЛО перераховує з кожного проданого смартфона 100 гривень на сучасне протезування. Цю суму не закладено додатково в ціну техніки – вартість гаджетів для клієнтів не змінюється. Завдяки акції «Маленькі кроки до великого руху» компанія профінансує протезування сумарно для восьми пацієнтів Superhumans Center – це 10 протезів на 15 млн гривень. Сучасні протези допоможуть їм жити далі повноцінним життям завдяки технологіям.

Команда Superhumans Center індивідуально підходить до кожного пацієнта, виготовляючи кожен протез згідно з побажаннями, урахуванням майбутнього способу життя та діяльності свого підопічного, тому замовляє комплектуючі, що якнайкраще відповідають цілі. В сучасні протези верхніх кінцівок вбудовано міоелектроди, які реагують на діяльність м’язів пацієнта та передають цю інформацію мікропроцесору, що й приводить протез до певного руху. Центр не використовує на протезування державні гроші, а працює завдяки підтримці донорів, партнерів, як-от АЛЛО, тому реабілітація та сучасні протези безоплатні для пацієнтів.

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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Superhumans — ультрасучасний всеукраїнський центр з протезування, реконструкції, реабілітації, лікування ПТСР і реконструктивної хірургії поранених під час бойових дій українців, зі складними травмами та втраченими кінцівками.