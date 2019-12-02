За 10 месяцев "Закарпатгаз" передал в суд 107 дел на 6,5 млн гривен

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После выявления фактов краж начисленные убытки возмещаются недобросовестными потребителями

С начала года АО "Закарпатгаз" направил в суд 107 дел о возмещении стоимости неучтенного или доначисленного объема природного газа. Общая сумма исков составляет 6,5 млн гривен, что на 4 млн гривен превышает прошлогоднюю за аналогичный период. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"89 дел касаются нарушений бытовых потребителей, которые вмешивались в работу счетчика или несанкционированно восстанавливали потребления. Специалисты компании отслеживают посторонние вмешательства в работу газораспределительных сетей с помощью специального современного оборудования. Это позволяет быстрее и эффективнее находить места потерь", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, после выявления фактов краж начисленные убытки возмещаются недобросовестными потребителями.

"В таких случаях Кодексом газораспределительных систем установлен отдельный порядок определения объема потребленного газа, который пересчитывается с учетом мощности газового оборудования. В таком случае рассчитанная сумма за неучтенные объемы потребленного газа выше, чем та, которую бы человек получил согласно показаний счетчика", – пояснила коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

В пресс-службе отметили, что почти 20 случаев нарушений выявлены при отборе газа юридическими лицами (компаныями и предприятиями). За 10 месяцев текущего года среди юридических лиц наибольшую сумму возмещения оплатил Квартирно-эксплуатационный отдел города Мукачево – 1 млн 318 тыс. гривен.

"В АО "Закарпатгаз" отмечают, что кражи газа приводят не только к лишним финансовым затратам и судебной волоките, но и несут опасность для здоровья и жизни как для нарушителя, так и его окружения. Ведь действия, которые осуществляются во время краж, как незаконные врезки, сопровождающихся утечками газа, что вызывает несчастные случаи", - говорится в сообщении.