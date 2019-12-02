За 10 місяців "Закарпатгаз" передав до суду 107 справ на 6,5 млн гривень

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Після виявлення фактів крадіжок нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами

З початку року АТ "Закарпатгаз" доправив до суду 107 справ щодо відшкодування вартості необлікованого або донарахованого об’єму природного газу. Загальна сума позовів становить 6,5 млн гривень, що на 4 млн гривень перевищує минулорічну за аналогічний період. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"89 справ стосуються порушень побутових споживачів, які втручалися в роботу лічильника або несанкціоновано відновлювали споживання. Фахівці компанії відслідковують сторонні втручання в роботу газорозподільних мереж за допомогою спеціального сучасного обладнання. Це дозволяє швидше та ефективніше знаходити місця втрат", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, після виявлення фактів крадіжок нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами.

"У таких випадках Кодексом газорозподільних систем встановлено окремий порядок визначення обсягу спожитого газу, який перераховується із врахуванням потужності газового обладнання. У такому випадку розрахована сума за необліковані обсяги спожитого газу є вищою, ніж та, яку б людина отримала відповідно до показів лічильника", – пояснила комерційний директор АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

У прес-службі зазначили, що майже 20 випадків порушень виявлені при відборі газу юридичними особами (компаныями та підприємствами). За 10 місяців поточного року серед юридичних осіб найбільшу суму відшкодувань сплатив Квартирно-експлуатаційний відділ міста Мукачево – 1 млн 318 тис. гривень.

"В АТ "Закарпатгаз" наголошують, що крадіжки газу призводять не лише до зайвих фінансових витрат і судової тяганини, але й несуть небезпеку для здоров’я та життя як для порушника, так і його оточення. Адже дії, які здійснюються під час крадіжок, як-от незаконні врізки, супроводжуються витоками газу, що спричинює нещасні випадки", - йдеться у повідомленні.