За 10 месяцев 2018 года АДС "Криворожгаза" обработала более 11 тыс. заявок от потребителей

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Потребителей газа Кривого Рога и Криворожского района круглосуточно обслуживает 8 бригад службы "104"

В течение 10 месяцев 2018 года аварийно-диспетчерская служба ПАО "Криворожгаз" приняла от потребителей более 11 тыс. заявок, из которых почти 10 тыс. - об утечках газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наиболее распространенными причинами аварий являются самовольное вмешательство потребителей в систему газоснабжения, замена газовых приборов и несоблюдение требований безопасности при эксплуатации газовых приборов.

"Потребителям необходимо соблюдать простые правила безопасности при использовании газа в быту, например, ни в коем случае не использовать газовую плиту для обогрева помещения, а также не пользоваться газовыми колонками и котлами при отсутствии тяги. Также категорически запрещено самовольное вмешательство в систему газоснабжения", - говорит главный инженер ПАО "Криворожгаз" Марина Терентьева.

Сегодня потребителей газа Кривого Рога и Криворожского района круглосуточно обслуживает 8 бригад службы "104". Все автомобили службы "104" укомплектованы радиосвязью, проблесковыми маячками, инструментами и другими необходимыми техническими средствами. На сегодняшний день системой GPS-навигации оснащены все автомобилей службы "104", что позволяет диспетчеру в режиме онлайн оперативно определить местонахождение автомобиля, направить его на вызов кратчайшим путем, или, при необходимости, направить на помощь дополнительную бригаду.

Оптимизация и совершенствование работы АДС с целью экстренного реагирования в круглосуточном режиме является одной из основных задач в сфере обеспечения безаварийности и бесперебойности газоснабжения клиентов ПАО "Криворожгаз".