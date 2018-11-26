За 10 місяців 2018 року АДС "Криворіжгазу" опрацювала понад 11 тис. заявок від споживачів

Ілюстративне фото (104.ua)

Споживачів газу Кривого Рогу і Криворізького району цілодобово обслуговує 8 бригад служби "104"

протягом 10 місяців 2018 року аварійно-диспетчерська служба ПАТ "Криворіжгаз" прийняла від споживачів понад 11 тис. заявок, з яких майже 10 тис. - про витоки газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільш поширеними причинами аварій є самовільне втручання споживачів у систему газопостачання, заміна газових приладів та недотримання вимог безпеки при експлуатації газових приладів.

"Споживачам необхідно дотримуватися простих правил безпеки при використанні газу в побуті, наприклад, ні в якому разі не використовувати газову плиту для обігріву приміщення, а також не користуватися газовими колонками і котлами при відсутності тяги. Також категорично заборонено самовільне втручання у систему газопостачання", - говорить головний інженер ПАТ "Криворіжгаз" Марина Терентьєва.

Сьогодні споживачів газу Кривого Рогу і Криворізького району цілодобово обслуговує 8 бригад служби "104". Всі автомобілі служби "104" укомплектовані радіозв'язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами. На сьогоднішній день системою GPS-навігації обладнані всі автомобілів служби "104", що дозволяє диспетчеру в режимі онлайн оперативно визначити місцезнаходження автомобіля, направити його на виклик найкоротшим шляхом, або, при необхідності, направити на допомогу додаткову бригаду.

Оптимізація та вдосконалення роботи АДС з метою екстреного реагування в цілодобовому режимі є однією з основних завдань у сфері забезпечення безаварійності та безперебійності газопостачання клієнтів ПАТ "Криворіжгаз".