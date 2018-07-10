10 июля: праздники и важные события на этот день

10 июля 2018 - праздники, памятные события, народные приметы и именинники этого дня
Все праздники 10 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Сегодня нет всемирных и международных праздников, однако во многих странах отмечаются значимые государственные даты и события. К примеру, Багамы празднуют День независимости, в Мавритании отмечается День армии, а Монголия в этот день чествует свой государственный флаг.
В народе 10 июля отмечается Самсон Сеночный или сеногной. В этот период были часты дожди, а потому заготовленное сено намокало и загнивало.
Главная примета дня: дождь на святого Самсона предвещает, что все оставшееся лето будет мокрым.
Фото: Дождь на праздник Самсона 10 июля к осадкам 7 недель (pixabay.com/Myriams-Fotos)
В 1878 году в Англии во время футбольного матча впервые прозвучал звук свистка от арбитра.
В 1941 году в ходе Второй мировой войны началось Смоленское сражение.
В 1964 году "The Beatles" выпустили альбом "A Hard Day’s Night", давший старт битломании.
В 1968 году Эрик Клэптон официально объявил о распаде группы "Cream".
В 1994 году президентом Украины был избран Леонид Кучма, а президентом Беларуси – Александр Лукашенко.
В 1765 году – Петр Багратион, русский военный, герой Отечественной войны 1812 года.
В 1856 году – Никола Тесла, американский изобретатель, физик.
В 1871 году – Марсель Пруст, французский писатель, философ.
В 1905 году – Лев Кассиль, советский писатель.
В 1918 году – Джеймс Олдридж, английский писатель.
В 1920 году – Оуэн Чемберлен, американский физик, создатель атомной бомбы.
В 1980 году – Джессика Симпсон, американская певица, актриса, телеведущая.
В 1982 году – Влад Яма, украинский танцор, судья танцевальных телепроектов.
В 1073 году – Антоний Печерский, основатель Киево-Печерского монастыря.
В 2009 году – Павел Смеян, российский рок-музыкант, композитор.
В 2016 году – Анатолий Исаев, советский футболист, тренер.
Сегодня свои именины отмечают: Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Петр, Юрий.
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