10 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: праздники и события 10 июля (pixabay.com/Free-Photos)

10 июля 2018 - праздники, памятные события, народные приметы и именинники этого дня

Все праздники 10 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

10 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет всемирных и международных праздников, однако во многих странах отмечаются значимые государственные даты и события. К примеру, Багамы празднуют День независимости, в Мавритании отмечается День армии, а Монголия в этот день чествует свой государственный флаг.

В народе 10 июля отмечается Самсон Сеночный или сеногной. В этот период были часты дожди, а потому заготовленное сено намокало и загнивало.

Главная примета дня: дождь на святого Самсона предвещает, что все оставшееся лето будет мокрым.

Фото: Дождь на праздник Самсона 10 июля к осадкам 7 недель (pixabay.com/Myriams-Fotos)

10 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1878 году в Англии во время футбольного матча впервые прозвучал звук свистка от арбитра.

В 1941 году в ходе Второй мировой войны началось Смоленское сражение.

В 1964 году "The Beatles" выпустили альбом "A Hard Day’s Night", давший старт битломании.

В 1968 году Эрик Клэптон официально объявил о распаде группы "Cream".

В 1994 году президентом Украины был избран Леонид Кучма, а президентом Беларуси – Александр Лукашенко.

10 июля: в этот день родились

В 1765 году – Петр Багратион, русский военный, герой Отечественной войны 1812 года.

В 1856 году – Никола Тесла, американский изобретатель, физик.

В 1871 году – Марсель Пруст, французский писатель, философ.

В 1905 году – Лев Кассиль, советский писатель.

В 1918 году – Джеймс Олдридж, английский писатель.

В 1920 году – Оуэн Чемберлен, американский физик, создатель атомной бомбы.

В 1980 году – Джессика Симпсон, американская певица, актриса, телеведущая.

В 1982 году – Влад Яма, украинский танцор, судья танцевальных телепроектов.

10 июля: в этот день умерли

В 1073 году – Антоний Печерский, основатель Киево-Печерского монастыря.

В 2009 году – Павел Смеян, российский рок-музыкант, композитор.

В 2016 году – Анатолий Исаев, советский футболист, тренер.

Именинники 10 июля

Сегодня свои именины отмечают: Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Петр, Юрий.

Интересные факты о персиках (video.rbc.ua)