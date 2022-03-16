За 10 дней марта Украина распределила 70 тысяч тонн гуманитарной помощи от европейских стран, - ОП

За последние 10 дней на Восток, Юг и центр Украины распределили 70 тысяч тонн гуманитарной помощи от западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram -канале.

"Среди гуманитарного груза товары первой необходимости, продукты питания, медицинские препараты, средства гигиены, одежда", - сказал заместитель главы ОП.

Он также отметил, что только за последние сутки в Киевской области поступило 266 тонн гуманитарной помощи из Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской и Черновицкой областей.

Полученную помощь разгружают в логистических гуманитарных центрах, откуда направляют во все 7 районов Киевской области.