10 августа в стрелковом клубе Steel Argument прошло самое яркое и зрелищное событие этого лета — соревнования по стрельбе на байках "Steel Challenge for Harley Davidson". Роскошные мотоциклы, запах пороха, настоящее оружие, состязания байкеров - эти впечатления сделали событие незабываемым для всех участников мероприятия.



Партнерами мероприятия стали:



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Автомобильный партнер вечера - Maserati. Гости участвовали в тест-драйве автомобиля.



Медиапартнером мероприятия выступил персональный, эксклюзивный и впечатляющий лайфстайл-путеводитель в мире безупречной роскоши – Profiles Luxury Magazine.



Гости увидели соревнования по стрельбе из пистолета на байках, в которых состязались представители украинского байк клуба HOG, а также смогли сами принять участие в стрелковых мастер-классах.



Организатор этого грандиозного события ССК Steel Argument – один из крупнейших в Европе стрелковых клубов с четырьмя стрелковыми галереями, детским лазерным тиром, площадками для страйкбола и стрельбы из лука, кафе, мастерской и оружейным магазином. Для гостей работал мультимедийный тир, проводились мастер-классы по классической и динамической стрельбе, а также страйкболу.



После основной программы соревнований у всех была возможность как следует повеселиться на вечеринке с потрясающим гриль-меню от партнера мероприятия ресторана Equides и музыкой в исполнении диджея. А лучшие стрелки получили награды и ценные призы от партнеров мероприятия. Наши поздравления победителям!



http://steelargument.com.ua/

https://www.facebook.com/SteeLArgument/?modal=admin_todo_tour

https://www.instagram.com/steelargument/