Более 1 тыс. потребителей Житомирской области приобрели газ на зиму по летней цене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Житомиргаз Сбыта".

Как сообщается, акция "Твоя энергонезависимость" стартовала 23 августа и продолжалась до 25 сентября. За первую декаду акции проявили заинтересованность и получили консультации в Центрах обслуживания клиентов Житомирской области 4360 потребителей газа.

За первые две недели акции "Твоя энергонезависимость" 1001 клиент ООО "Житомиргаз Сбыт" закупил более миллиона куб. м газа на отопительный сезон по летней цене. При этом 156 клиентов оформили покупку газа в Центре обслуживания клиентов, а в разы больше потребителей сделали это через Личный кабинет на сайте 104.ua. Потребители Житомирской области впервые получили возможность приобрести газ "наперед", создав "резерв" газа на отопительный период по цене 5 995,53 грн. за 1000 куб.м.

Первые две недели акции показали, что очень многих потребителей эта акция заинтересовала. Но одним из условий было отсутствие долгов. С целью расширения возможностей потребителей присоединиться к акции с 9 сентября такое условие было отменено.

Как сообщил директор "Житомиргаз Сбыта" Вячеслав Тарасов, воспользоваться акцией "Твоя энергонезависимость" могли даже те потребители, которые имели долги за предыдущие периоды.

"Но закупленный объем газа в рамках акции будет использоваться ими только в отопительный период с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. Участие в акции не освобождает таких потребителей от необходимости погашения накопленных долгов за предыдущие периоды", - рассказывал он.

Напомним, что в акционной цене - 5 995,53 грн за 1000 куб.м не учтены услуги по доставке газа, которые устанавливаются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будут указаны в ежемесячном счете за использованное топливо.

Присоединиться к акции и оплатить покупку можно двумя способами: онлайн через Личный кабинет на сайте 104.ua или в Центре обслуживания клиентов. Для оформления покупки в ЦОК нужно иметь при себе паспорт, идентификационный номер, актуальные показания счетчика газа, а также 100% уплатить за заказанный объем газа.

В Личном кабинете потребителю необходимо ввести показания своего счетчика, указать объем газа, который он хочет купить, и оплатить сформированный программой счет.

Максимальный объем закупки газа ограничен - 25 тыс. куб.м. на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него являются НАК "Нафтогаз Украины". Подробности акции - на сайте 104.ua.