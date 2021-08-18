UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

С 1 сентября Северная Македония меняет правила въезда: что нужно знать

Автор: РБК-Украина

С 1 сентября в Северной Македонии вступают в силу новые правила въезда в страну. Решение о введении новых мер было принято на заседании правительства на основе рекомендаций Комиссии по инфекционным болезням.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Балканский обозреватель.

Сообщается, что для въезда в страну нужно будет предьявить один из документов:

  • свидетельство о вакцинации;
  • справка о перенесенном COVID-19, которая была выдана не ранее 45 дней назад;
  • негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более 72 часов назад.

Граждане Северной Македонии, которые вернутся в страну после 1 сентября, без перечисленных документов, будут отправляться на карантин.

Иностранные граждане, проезжающие транзитом через Северную Македонию, обязаны пересечь территорию страны в течении пяти часов. На въезде им будет выдан транзитный документ, который надо будет предъявить пограничной службе.

Кроме того, вышеуказанные документы нужны также для входа в учреждения общественного питания, кафе и бары, независимо от вместимости и количества посетителей, букмекерские конторы, казино, входа в закрытую часть торговых центров, а также для любого события (свадьба, день рождения, крещения, концерт, семинар, тренинг, мастер-класс, конференция, культурное или спортивное мероприятие).

Напомним, что с 18 августа Австрия ужесточила правила въезда для вакцинированных людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
МакедонияКоронавирус