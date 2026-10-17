До 1 млрд грн на місяць: Бойко назвав темпи зростання боргів на балансуючому ринку

За його словами, проблема роками накопичується через споживачів, які не платять за електроенергію, але яких з різних причин неможливо відключити.

У результаті електроенергія фактично вироблена і спожита, однак гроші за неї не надходять до "Укренерго", а компанія своєю чергою не може повністю розрахуватися з виробниками.



"Перед НЕК "Укренерго" борги сягнули вже більше 45 млрд гривень і це здебільшого такий мікс проблемних споживачів - десь відсотків, за моїми оцінками, я можу помилятися і хотів би помилятися, але добрих 80 плюс відсотків є проблемними, а, значить, ймовірність їх стягнення вкрай низька", — сказав Бойко.



Він зазначив, що взимку борги на балансуючому ринку зростали до 1 млрд грн на місяць, влітку — на 400–600 млн грн. Для зменшення нових неплатежів уряд уже змінив механізм розподілу коштів для теплокомуненерго: додаткові 5% їхніх надходжень спрямовуються "Укренерго" на погашення боргів на балансуючому ринку. Також запроваджується механізм спецрахунків для окремих захищених споживачів.



"Урядом прийнято низку рішень, які повинні покращити рівень розрахунків, а в ідеалі, я не вірю в зупинку нульову, але мої очікування, що це має на порядок знизитися темп прирощення боргів, який в зимові місяці на сьогоднішній день доходив до мільярда, в літні місяці – 400-600 млнгривень на місяць", — наголосив Бойко.



За його словами, зупинка стрімкого накопичення нових боргів може відкрити шлях до домовленостей із європейськими партнерами про грантово-кредитну підтримку для погашення заборгованості "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку. Це дозволило б генерації отримати кошти за вже вироблену електроенергію та спрямувати їх на поточну роботу й відновлення.