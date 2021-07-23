Миллион долларов за победу в тендере: СБУ сообщила о подозрении должностному Минобороны

СБУ сообщила о подозрении должностному Министерства обороны и его сообщнику из-за попытки получить взятку в размере 1 млн долларов для решения вопроса с победой в тендере. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба СБУ .

СБУ разоблачила незаконную деятельность одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщника. Согласно данным правоохранителей, злоумышленники планировали получить взятку в размере 1 млн долларов для последующего решения вопроса относительно победы в тендере вокруг строительства жилья для военнослужащих.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба СБУ.