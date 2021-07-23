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Миллион долларов за победу в тендере: СБУ сообщила о подозрении должностному Минобороны

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Одесса, Пятница 23 июля 2021 18:18
Миллион долларов за победу в тендере: СБУ сообщила о подозрении должностному Минобороны Фото: СБУ сообщила о подозрении должностному Минобороны из-за взятки в размере 1 млн долларов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ сообщила о подозрении должностному Министерства обороны и его сообщнику из-за попытки получить взятку в размере 1 млн долларов для решения вопроса с победой в тендере. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба СБУ.

СБУ разоблачила незаконную деятельность одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщника. Согласно данным правоохранителей, злоумышленники планировали получить взятку в размере 1 млн долларов для последующего решения вопроса относительно победы в тендере вокруг строительства жилья для военнослужащих.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ сообщила о подозрении должностному Минобороны из-за взятки в размере 1 млн долларов (npu.gov.ua)

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