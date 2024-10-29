З 1 листопада для українських біженців у Литві введуть нові посвідки: що відомо

Цей процес передбачає заповнення онлайн-заявок на порталі MIGRIS, після чого біженці зможуть обрати зручний час і місце для подання документів.

Заповнити заявки на порталі можна буде вже з 1 листопада. Зазначається, що вже на 4 листопада можна буде забронювати візит після її заповнення.

Повідомляється, що українці, які мають статус тимчасового захисту, можуть звертатися до будь-якого міграційного відділення, незалежно від місця проживання у Литві.

Окрім цього, батьки також повинні оновити документи для своїх дітей. Звернемо увагу, що з 2-річного віку діти мають бути присутніми особисто під час подання заявки.

Відомо, що станом на кінець жовтня, у Литві перебуває понад 47 000 українських біженців, а з початку повномасштабної війни кількість українців, зареєстрованих у системі MIGRIS, перевищила 91 000 осіб.

Додамо, що уряд Литви вже ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на один рік. Тобто посвідки на тимчасове проживання, які діяли до 4 березня 2025 року, тепер актуальні до 4 березня 2026 року.