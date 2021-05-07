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За 1 кв. 2021 производители ТИЭН купили 89 млн акцизных марок вместо ожидаемых 210 млн, - Южанина

Автор: РБК-Украина

В первом квартале 2021 года производители табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) купили 89 млн акцизных марок вместо ожидаемых 210 млн.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в Facaebook.

По ее словам, за год к резкому повышению ставок рынок ТИЭН вырос в два раза и доходы бюджета должны были бы увеличиться в 8 раз - в 2 раза путем объема и в 4,2 раза путем акциза.

"Однако, тенденция противоположная: в прошлом году за январь-апрель производители приобрели 105 млн марок акцизного налога, а в этом году только 89 млн вместо ожидаемых 210 млн", - сообщила нардеп.

Кроме того, Южанина обратила внимание, что автором проекта закона №1210 (закон №466) акцентировано на том, что поднятие акцизов на табачные изделия для электрического нагрева на 320% с 1 января 2021 года - удачная норма, ведь якобы с января по апрель дополнительно в бюджет поступило более 1,7 млрд грн.

"В профильном комитете уже рассмотрен другой проект закона, где ставка акциза на ТИЭН уменьшается в сравнении с законопроектом №1210. Это то, что пообещали "слуги народа" представителям бизнеса, а вернее транснациональным компаниям, которые платят огромные налоги в бюджет. И мы знаем, что в ближайшее время будет вынесен в зал проект закона №4278, где соответствующая поправка №55 была поддержана, в том числе автором увеличение акциза на 320%", - отметила она.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, в Американской торговой палате также призвали к постепенному повышению акцизов на ТИЭН, предупредив: потери госбюджета будут в случае шокового (сразу в 4,2 раза), а не постепенного повышения акциза, будут большие.

В Совете предпринимателей при Кабинете министров тоже призвали поддержать более постепенный вариант повышения акциза.

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