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З 1 березня запрацюють нові правила допомоги для ВПО: що зміниться

Україна, Середа 28 лютого 2024 17:06
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З 1 березня запрацюють нові правила допомоги для ВПО: що зміниться Фото: з наступного місяця запрацюють нові правила допомоги для ВПО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З першого числа наступного місяця запрацюють нові правила допомоги для внутрішньопереселених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Директор департаменту соціального розвитку та ветеранської політики КОДА Ігор Мещан заявив, що зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України № 94 "Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб".

За даними Мещана, виплати будуть продовжені на 6 місяців для ВПО:

  • з-поміж пенсіонерів;
  • для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи;
  • для дітей з інвалідністю;
  • для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  • для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувались.

"Деякі категорії ВПО зможуть претендувати на продовження виплат з 1 березня після подачі нової заяви", - повідомив він.

Крім того, Мещан повідомив, що в Київській області виплати внутрішньо переміщеним особам отримують 96 371 людей.

Нагадаємо, ми писали, що на українців чекає кілька важливих нововведень у березні.

Уряд анонсував масштабний перерахунок пенсій та нові правила призначення виплат переселенцям. Для випускників наступного місяця стартує реєстрація на НМТ.

Детальніше про зміни, що чекають на українців з настанням весни можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

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