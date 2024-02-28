ua en ru
Ср, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С 1 марта заработают новые правила помощи для ВПЛ: что изменится

Украина, Среда 28 февраля 2024 17:06
UA EN RU
С 1 марта заработают новые правила помощи для ВПЛ: что изменится Фото: со следующего месяца заработают новые правила помощи для ВПЛ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С первого числа следующего месяца заработают новые правила помощи для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Директор департамента социального развития и ветеранской политики КОГА Игорь Мещан заявил, что изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров Украины № 94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц".

По данным Мещана, выплаты будут продлены на 6 месяцев для ВПЛ:

  • среди пенсионеров;
  • для граждан, имеющих инвалидность 1 или 2 группы;
  • для детей с инвалидностью;
  • для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
  • для трудоспособных граждан, вставших на учет в Центр занятости или трудоустроившихся.

"Некоторые категории ВПЛ смогут претендовать на продление выплат с 1 марта после подачи нового заявления", - сообщил он.

Кроме того, Мещан сообщил, что в Киевской области выплаты внутриперемещенным лицам получают 96 371 человек.

Напомним, мы писали, что украинцев ждет несколько важных нововведений в марте.

Правительство анонсировало масштабный перерасчет пенсий и новые правила назначения выплат переселенцам. Для выпускников на следующий месяц стартует регистрация на НМТ.

Подробнее об изменениях, ожидающих украинцев с наступлением весны, можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Внутренне перемещенные лица
NEWS
Ближний бой. Почему участились расстрелы украинских пленных со стороны РФ и кто ответит за геноцид
Ближний бой. Почему участились расстрелы украинских пленных со стороны РФ и кто ответит за геноцид
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС