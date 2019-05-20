1,7% потребителей заключили договоры на техобслуживание сетей, - "Львовгаз"

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На сегодня рыночная стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей составляет 2170 гривен на 60-квартирный дом

От 1 января 2019 года собственники, балансодержатели или управители домов могут самостоятельно выбирать подрядную компанию, которая будет осуществлять обслуживание газовых приборов и газовых сетей внутри домов. Об этом сообщает пресс-служба АО "Львовгаз".

"На сегодня рыночная стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей составляет 2170 гривен на 60-квартирный дом. В среднем это 3 гривны на одну квартиру в месяц. В услуги технического обслуживания домовых сетей входят: испытания на плотность сети под рабочим давлением, обзор газопороводу и ревизия запорной арматуры", - говорится в сообщении.

В связи с принятием ряда законодательных актов, в частности Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", Приказа Министерства энергетики и угольной промышленности № 250 от 10 мая 2018 года, Приказа Минэнерго № 190 от 27 июля 2018 года, Кодекс газораспределительных систем услуга по техническому обслуживанию внутридомовых сетей стала рыночной.

По словам пресс-службы, в настоящее время наблюдается активность со стороны активистов, которые выступают против подписания актов балансового разграничения с газораспределительными предприятиями. Такие действия (ОСМД, местной власти, владельцев недвижимости) объясняются попыткой избежать ответственности за состояние сетей в доме и желанием получать деньги сожителей на содержание управляющих и их деятельности.

"По состоянию на май в частном секторе 76% жильцов подписали акты и лишь 0,1% заключили договора на обслуживание внутридомовых сетей. Не особо лучше ситуация с жильцами многоэтажек: акты разграничения подписали 83%, а сделки заключили – 1,6%", – отмечает технический директор АО "Львовгаз" Павел Сербан.

В пресс-службе подчеркнули, что отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния, а это может привести к катастрофическим последствиям, ведь газ – взрывоопасное вещество.

В компании АО "Львовгаз" надеются, что к началу отопительного сезона во Львовской области будет заключено 40-50% договоров на техническое обслуживание внутридомовых сетей и безопасность газоснабжения будет осуществляться на постоянной основе.