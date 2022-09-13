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Оккупанты на юге Украины и в Крыму эвакуировали свои семьи в РФ, - Подоляк

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Украина, Вторник 13 сентября 2022 23:00
Оккупанты на юге Украины и в Крыму эвакуировали свои семьи в РФ, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Ключевые представители оккупационных "администраций" юга Украины и Крыма срочно эвакуировали свои семьи в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Сопровождает это массовая продажа недвижимости и другого имущества", - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента пояснил, что оккупанты начали понимать контуры будущего "переговорного процесса". По его словам, это поиск адвокатов для защиты в судах.

Напомним, что оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма.

Также, Оккупанты бегут в сторону Луганска и России. На пункте пропуска в Станице Луганской сейчас наблюдается очередь длиной 12 километров.

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