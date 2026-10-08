У 1+1 media прокоментували заяви про зв'язки гендиректора з конкурсом АРМА

Генеральний директор 1+1 media Ярослав Пахольчук не брав участі у конкурсі АРМА з відбору управителя активів IDS Ukraine та не має стосунку до компанії "Пріорітас".

Про це в коментарі РБК-Україна заявили в пресслужбі 1+1 media, коментуючи заяву народної депутатки, голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної щодо можливих бізнес-зв'язків Пахольчука з Тимуром Міндічем у контексті конкурсу АРМА.

Раніше Радіна заявила, що переможець конкурсу АРМА на управління арештованими корпоративними правами IDS Ukraine, якій належать бренди "Моршинська" та "Миргородська", може бути пов'язаний із бізнес-оточенням Міндіча. За її словами, йдеться про ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас".

У 1+1 media наголошують, що Пахольчук не брав участі в конкурсі з відбору управителя активів IDS Ukraine та не має стосунку до відповідних процесів.

"Водночас не заперечуємо, що в різні періоди справді мали місце спільні проєкти з компаніями, представником/учасником яких був Тимур Міндіч, це відкрита інформація. Однак ці обставини не підтверджують зв'язків із бізнес-структурами, згаданими в нинішніх публікаціях", - зазначили в медіагрупі.

Що кажуть про Atlas Festival

Окремо в 1+1 media прокоментували згадки про засновника Atlas Festival Дмитра Сидоренка.

"Ярослав Пахольчук є співінвестором Atlas Festival разом із Дмитром. Це їхній єдиний спільний бізнес-проєкт. Переносити це партнерство на інші напрями діяльності співінвесторів і на цій підставі вибудовувати гіпотези щодо додаткових бізнес-зв'язків некоректно", - заявили в компанії.

Що у 1+1 media сказали про Global Media Trade

У медіагрупі також прокоментували згадки про GLOBAL MEDIA TRADE LTD як один із аргументів щодо зв'язків Пахольчука та Міндіча.

За даними британського реєстру Companies House, на які посилається 1+1 media, компанію було ліквідовано 25 листопада 2025 року. Статус Тимура Міндіча як особи зі значним контролем припинився 15 квітня 2019 року, а Ярослава Пахольчука - 9 квітня 2021 року.

"Телеканал "Квартал TV", який також згадується, у вересні припинив своє існування", - додали в 1+1 media.

У медіагрупі наголосили, що не заперечують партнерських відносин, які існували в межах окремих проєктів.

"Водночас вважаємо некоректними спроби на цій підставі приписувати 1+1 media та її керівництву участь у бізнес-структурах і процесах, до яких вони не мають стосунку", - заявили в компанії.

У 1+1 media також закликали медіа та представників влади перевіряти інформацію перед її поширенням, зокрема у відкритих реєстрах, та звертатися за коментарями до сторін, яких вона стосується.