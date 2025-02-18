Вилучаються без відшкодування. В НБУ назвали банкноти, які найчастіше підробляють

За даними НБУ, у 2024 році рівень підробки банкнот гривні трохи зріс. Серед причин називають зростання активності зловмисників. Найчастіше минулого року з обігу вилучалися банкноти 500 гривень (78% від загальної кількості вилучених підробок) та 200 гривень (18%).

Якщо ж говорити про іноземну валюту, то серед вилучених з обігу у 2024 році підроблених банкнот переважали долари - 93%, а євро - 7%.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

100 та 50 доларів;

200, 100 та 50 євро.

Старі та нові банкноти гривні

Минулого року (як і у 2021–2023 роках) найбільше підробляли гривні старого зразка. У 2024 року підробки банкнот нового зразка становлять лише 5,5% від загальної кількості. Кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на один мільйон справжніх банкнот становила лише 0,3 шт.

У НБУ відмічають, що здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі. А гривні сучасного покоління мають оновлений дизайн і для їх захисту використано спеціальний банкнотний папір. Банкноти високих номіналів мають сучасні оптично-змінні елементи захисту: “віконна” захисна стрічка та елемент SPARK з кінетичними ефектами руху фонового зображення та зміни кольору відповідно.

Що робити, якщо є сумніви щодо справжності грошей

Якщо виникла підозра, що банкнота, яку ви маєте - фальшивка, потрібно звернутися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку. Такі дослідження є безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми повертаються ініціатору дослідження.

Разом з тим, підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості.