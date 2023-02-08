​​​​​​За 2022 рік АТБ сплатила 20,44 млрд гривень податків до бюджетів всіх рівнів

Компанія АТБ протягом 2022 року сплатила податків і зборів до бюджетів всіх рівнів на суму 20,44 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

З цієї суми до державного бюджету у 2022-му надійшло 13,65 млрд грн, до місцевих бюджетів - 4,32 млрд грн, а цільові фонди отримали 2,47 млрд грн.

Загальна сума сплачених АТБ у 2022-му податків і зборів майже на мільярд гривень перевищує показник попереднього року - 19,45 млрд грн, а ще роком раніше цей показник становив 15,8 млрд грн.

Торговельна мережа "АТБ-Маркет" протягом 2022-го року сплатила податків і зборів на 15,63 млрд грн, з них державний бюджет отримав 10,11 млрд грн, до місцевих бюджетів пішло 3,63 млрд грн, до цільових фондів спрямовано 1,89 млрд грн.

"Попри вплив економічних чинників, зумовлених війною, група компаній "АТБ" продовжує демонструвати достатньо високі темпи зростання обсягу сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів. Це вагомий внесок як у підтримку нашої економіки, так і у майбутню перемогу", - заявили в компанії.

Нагадаймо, протягом останніх п'яти років загальна сума податкових виплат компанії збільшилася у три з половиною рази: з 6,58 млрд грн у 2017 році до 20,44 млрд грн у минулому (без урахування регіональних підприємств).

Станом на поточний час у різних куточках України, у тому числі й у найгарячіших прифронтових регіонах працює понад 1200 дискаунтерів "АТБ".

Загальна сума благодійної допомоги від компанії армії та мирному населенню перевищила 200 млн гривень.