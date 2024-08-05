Як працює система рекуперації в електромобілях: що важливо знати водіям

На фоні інших переваг електромобіля рекуперація якось загубилася і не привертає уваги споживачів. І даремно, адже більшість бензинових чи дизельних машин не дозволяють зберігати і потім використовувати зайву енергію, яка звільняється при гальмуванні.

Про те, що таке рекуперація і як нею користуватись, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Слово, в автомобільній справі відносно нове – рекуперація. Але його давно і добре знають ті, хто експлуатує електричний транспорт – тролейбуси, трамваї, електровози тощо. Нинішні електромобілі теж входять до цього переліку.

Що таке рекуперація в електромобілі

Рекуперація – це не механізм, не пристрій і не функція. Це процес повернення чогось для повторного використання. У випадку з електроприводом йдеться про рекуперацію енергії. Так-так, її теж можна використовувати двічі.

Спочатку батарея "електрички" віддає свою енергію для розгону і руху машини. Перед світлофором, або перед прибуттям до цілі, коли машина уповільнюється, енергія руху стає непотрібною, і її доводиться викидати в повітря – у вигляді тепла, яке розсіюють гальмівні диски (барабани). Але саме електричний привод дає змогу частину цієї енергії зберегти. Система рекуперації перетворює кінетичну енергію руху назад в електричну і повертає її в батарею, поповнюючи заряд акумулятора.

Як працює рекуперація в електромобілі

На щастя, для повернення енергії в акумулятор ніяких особливо складних пристроїв не потрібно. Хоча деяких конструкторських заходів таки доводиться вживати.

Найважливіша обставина у тому, що більшість типів електродвигунів можуть працювати і в режимі генератора. Потрібно лише, по-перше, щоб автомобіль розкручував вал електромотора (що і відбувається, коли машина котиться накатом), і щоб модуль управління в цей момент перемикнув струм у зворотному напрямку.

Щоб довести цей процес до ідеалу, тобто щоб енергія поверталась в батарею навіть при невеликих уповільненнях, у сучасних електромобілях гальмівна система об’єднана з системою рекуперації. При цьому водій, нічого не помічаючи, при потребі тисне на гальмівну педаль. Але "по той бік педалі" електроніка вирішує, як саме машині вигідно гальмувати в цей момент – власне гальмами чи тяговим електродвигуном, який в режимі генератора теж добряче пригальмовує колеса. Зрозуміло, що в другому випадку енергія повертається в батарею.

Налаштування рекуперації

На більшості електромобілів є можливість регулювати ступінь рекуперації. Найчастіше це реалізовано через меню, але є трапляються моделі, де для цього є окрема кнопка – наприклад, B (brake - гальма), як у Mitsubishi i-MiEV/ Peugeot iOn/Citroën C-Zero.

Так, в найбільш м’якому режимі машина має природній накат – вона доволі довго котиться, якщо відпустити акселератор. Але й підзарядка батареї при такому налаштуванні буде найменшою. А в максимально жорсткому, тобто найбільш ефективному режимі рекуперації відразу після відпускання акселератора двигун (точніше, в даний момент генератор) відразу максимально навантажує колеса. Машина майже не котиться і швидко уповільнюється, неначе як при стримуванні її гальмами. Однак і акумулятор в такому випадку отримає найпомітніше поповнення.

Коротко

З нашого багатого досвіду тест-драйвів електромобілів різних марок, моделей і поколінь слідує, що до системи рекуперації кожного електромобіля треба призвичаїтись. Точніше, якщо особливого бажання немає, на неї можна просто не звертати увагу. Але якщо є прагнення максимально продовжувати пробіг без підзарядки, треба розібратись з налаштуваннями в меню рекуперації і отримати певні навички використання цієї корисної функції, щоб реалізовувати її максимально ефективно.