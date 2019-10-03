29–30 октября в Киеве (ArtHall «Всі. Свої D12») состоится главное финансовое событие года — XVIII ежегодный Форум Финансовых Директоров Украины. Организатор Форума – ведущий провайдер бизнес-мероприятий – FA Service.

В ходе мероприятия участники рассмотрят самые «горячие» вопросы, среди которых будущее финансов, трансформация финансовой функции, построение стратегии устойчивого роста в период турбулентности, цифровизация и управление корпоративной эффективностью, возможности искусственного интеллекта для управления персоналом, развитие корпоративной культуры и финансовые инновации.

Кроме того, в рамках Форума пройдет «Конференция Казначеев и Финансовых директоров», которую компания FA Service организовывает совместно с Ассоциацией Корпоративных Казначеев Украины. Мероприятие состоится 29 октября 2019 года. Главными темами Конференции станут вопросы финансирования в современных условиях, лучшие практики управления казначейством, финансирование экспорта, корпоративных и еврооблигаций, а также инновации в финансовом бизнесе. Среди числа ключевых докладчиков – Олег Чурий (НБУ), Анастасия Усачева (Kernel), Роман Гороховських (TAS Group), Сергей Усиченко (Эпицентр К), Виталий Баранников (DCH) и Константин Магалецкий (Horizon Capital).

В этом году, Форум состоит из параллельных потоков конференций и мастер – классов. 500+ делегатов Форума ожидают 30 часов презентаций, панельных дискуссий, дебатов и интервью с лидерами мнений, в которых примут участие 60+ спикеров — представителей международного экспертного сообщества из 4 стран, признанные финансовые лидеры, стратеги и аналитики, а также представителей регуляторов. Среди выступающих: Олег Устенко (фонд Блейзера), Максим Нефёдов (ГТС Украины), Николай Иванинив (Укрзализница), Владимир Полищук (Ovostar Union), Петр Чернышов, Игорь Краса (Текстиль-Контакт), Александр Любарев (Metinvest), Тарас Корнияченко (TEDIS), Александр Говядин (Baltika, Carlsberg) и многие другие авторитетные финансисты. С полным списком спикеров и темами докладов, можно ознакомиться на сайте.

Партнерами Форума Финансовых Директоров Украины 2019 выступят Boyden Ukraine, Comarch, PwC, Банк Пивденный, Укрсиббанк, Sitronics, GOLAW, IT-Enterprise, ACCA, РБК-Украина, ING Bank, EDIN, Интерфакс-Украина, Redcliffe Partners, Europ, Axilliem.

Первый Форум Финансовых Директоров Украины прошел в столице в сентябре 2001 года и заложил традицию ежегодных встреч финансистов для обсуждения наиболее актуальных проблем и поиска эффективных решений, касающихся финансового сектора Украины. Инициатором и Организатором Форума неизменно выступает компания FA Service.