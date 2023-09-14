"Вогні землетрусів". У Марокко помітили дивні спалахи в небі, але цьому є пояснення

Перед землетрусами у Марокко і Туреччині були зафіксовані дивні світлові аномалії у небі, але насправді, вони відомі ще з часів давньої Греції. Серед вчених досі немає консенсусу, що це може бути і чому вогні з’являються саме перед землетрусами.
Детальніше про історію феномену та можливі версії - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Очевидці землетрусу в Марокко повідомляли про спалахи яскравого світла, що ніби танцювали на небі. Якраз перед тим, як королівство струсонув потужний землетрус магнітудою 6,8 за шкалою Ріхтера. Він призвів до руйнувань, у тому числі в історичному місті Марракеш і щонайменше 2500 жертв. Щось схоже бачили й перед руйнівним землетрусом у Туреччині та Сирії, а також у Перу у 2007 році.
Як сказав CNN геофізик Джон Дерр, ці вогні - "абсолютно реальні". Він наголошує, що побачити їх можна не завжди - залежить від того, наскільки темною є ніч та інших факторів. Зазвичай, таке світло нагадує полярне сяйво, але є також варіації зі сферами, блискавками, хмарами, просто сяючим світлом без конкретної форми.
Вперше про них згадують ще у Давній Греції, але у хроніки світло потрапило 869 року під час землетрусу Санріку біля берегів Японії. Воно було настільки сильним, що викликало хвилі цунамі. Більш детально феноменом почали займатися з XX століття і далі, коли стало більше і свідчень - фото та відео. У Сполучених Штатах, до прикладу, описували райдужний світловий промінь у Сан-Франциско перед тремором у 1906 році.
Наразі їх можна розділити на дві групи. Перші, які з’являються до землетрусу - як за кілька секунд до лиха, так і за кілька тижнів до нього. Другі, які з’являються під час або після землетрусу біля його епіцентру. Останні також можуть слідувати за поширенням сейсмічних хвиль.
Фото: вогні з'являються в основному після сильних землетрусів (Getty Images)
Дерр та його колеги зібрали дані про 65 землетрусів у Америці та Європі з 1600-х років. Виявилося, що 80% вогнів з’являються майже виключно перед потужними дрижанням землі з магнітудою від 5 балів по Ріхтеру. В середньому, феномен залишається видимим на відстані 600 км від епіцентру.
Вогні частіше з’являються біля каньйонів, гірських долин, розломів, де в історії Землі фіксували потужну тектонічну активність.
Наразі вчені висувають різні теорії, що це за вогні, чому саме перед чи під час землетрусу їх бачать люди.
Одну думку пропонує колега Дерра, професор Університету Сан-Хосе і екс-дослідник НАСА Фрідманн Фройнд. Згідно з його теорією, коли дефекти на гранях кристалів, що знаходяться у скелях чи горах, піддаються стресу та тиску - як під час зіткнення тектонічних плит перед землетрусом - вони руйнують кристали, генеруючи електрику. У фізиці це зветься п’єзоефектом, найчастіше зустрічається у граніті та кварці.
Фото: часто за світло землетрусів приймали полярне сяйво (freepic)
Скелі, пояснив він, є природними ізоляторами електричного струму. Тобто не проводять його за звичайних умов. Але під тиском стають напівпровідниками.
"Перед землетрусом, сотні тисяч кубічних метрів породи у земній корі піддаються напрузі. І ця напруга викликає зміщення зерен мінералів між собою. Це як вмикання батареї, яка тепер генерує електричні заряди, що проходять і через ненапружені скелі. Вони рухаються зі швидкістю до 200 м/с", - пояснив він.
Інші теорії кажуть про:
Як пише видання National Geographic, вивчати "вогні землетрусів" доволі складно, бо вони короткотривалі та непередбачувані. Та й виникають, насправді, доволі рідко - лише у 0,5% землетрусів. Тому деякі вчені схиляються до відтворення їх у лабораторіях.
Звісно, коли немає можливості точно пояснити те чи інше явище, в гру вступають теорії змови. Ідеї можуть бути різні: атака новітньою зброєю масового ураження, містичні знаки з небес та навіть - звісно, куди без них - інопланетяни.
Наприклад в Туреччині досі популярна теорія, що їхній масивний землетрус - наслідок атаки США за допомогою HAARP. За цим акронімом ховається назва - Програма високочастотних активних досліджень аврори (тобто полярного сяйва, - ред.). Проєкт досліджує іоносферу, існує з 1997 року і базується на Алясці.
Сяйво вивчають за допомогою радару, антен, лазерних локаторів та інших засобів. Нас цікавить, що у 2005 році вчені заявили про створення штучної аврори. Тому HAARP часто є об’єктом теорій змови. Вони трактують програму, як таку, що насправді розробляє електромагнетичну зброю, здатну викликати землетруси та цунамі й контролювати думки людей. Нині немає жодних переконливих свідчень існування подібного типу зброї.
Вогні землетрусів мають дуже мало уваги, визнає Фрідманн Фройнд, бо часто стаються за частку секунди і далеко не завжди люди чи техніка встигають їх зафіксувати. А тому людський мозок додумує, що це насправді може бути.
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