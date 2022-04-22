​В Украине пострадали от войны уже более 594 ребенка

"Более 594 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 22 апреля официальное число жертв-детей не изменилось - 208. Возросло количество раненых - 386", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 120, Киевской - 113, Харьковской - 91, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 41, Луганской - 37, Запорожской - 25, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, вчера 20 апреля в результате артиллерийского обстрела оккупантами в Бахмутском районе Донецкой области 16-летний подросток получил тяжелое ранение.

В ведомстве добавляют, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учреждение образования, из них 99 разрушено полностью.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 58-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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