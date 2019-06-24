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«Укрлендфарминг» Бахматюка выделил 154 тысячи гривен на оздоровление школьников

Новости » Новости компаний    24.06.2019 - 13:03
«Укрлендфарминг» Бахматюка выделил 154 тысячи гривен на оздоровление школьников

Группа компаний «Укрлендфарминг» выделила 154 тысячи гривен на оздоровление и отдых школьников во время летних каникул в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. 
Предприятия холдинга «Укрлендфарминг» активно включились в организации оздоровления и отдыха детей во время летних каникул. Так, 65 тысячи гривен выделило ООО «Агро-Край» для школьников Гадячского района на отдых в оздоровительном детском лагере в селе Михайловка Диканьского района Полтавской области.

«Мы помогаем семьям дать возможность отправить ребенка в летний лагерь на отдых и оздоровление. Мы рады, что благодаря средствам предприятия дети смогут отдохнуть, зарядиться позитивом и пообщаться со сверстниками, - отметил директор ООО «Агро-Край» Александр Колодяжный. - Здоровые дети - это наше будущее. Уверен, что помогая школьникам и в процессе обучения, и с организацией отдыха, наша компания способствует формированию здорового и довольного жизнью нового поколения».

Аграрный холдинг «Укрлендфарминг», как социально ответственная компания, активно участвует в организации оздоровления и отдыха школьников во время летних каникул. Наряду с этим предприятия «Укрлендфарминг» следят за состоянием школьных помещений и зданий дошкольных учебных заведений, создают детские площадки, открывают группы дошкольного образования. Программа помощи учебным заведениям для детей разных возрастных категорий занимает ведущее место среди проектов агрохолдинга по сотрудничеству с сельскими советами, объединенными территориальными общинами в тех 22 областях, где расположены его предприятия.

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