У стилі 70-х: дизайнер Джуджаро представив ефектний суперкар з алюмінію

Після продажу Italdesign концерну Volkswagen Джорджетто Джуджаро та його син Фабриціо відкрили студію GFG Style, основною діяльністю якої став промисловий та автомобільний дизайн. Фірма відзначилася співпрацею з китайськими виробниками та стартапом Laffite Automobili.

На мексиканському конкурсі елегантності Pastejé Automotive Invitational Джуджаро показали перший автомобіль, створений для заможного клієнта.

Середньомоторний Peralta S – це сучасна версія Maserati Boomerang, спроектованого Джуджаро на початку 70-х років минулого століття. За даними італійських медіа, ретрофутуристичний суперкар побудований на шасі Maserati MC20 й оснащений 3,0-літровим бензиновим мотором Nettuno (630 к.с., 730 Нм), восьмиступінчастим "роботом" і заднім приводом.

Кузов цілком зроблений з відформованих вручну алюмінієвих панелей, усередині можна знайти ґрунтовно перероблений салон, що поєднує шкіряну оббивку зі вставками з вкритого лаком карбону. Відомо, що авторство дизайну Peralta S належить Фабриціо Джуджаро, який черпав натхнення не лише у конкретній роботі батька, а й у всій епосі клиноподібних кузовів.