У Києві відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум

Вже втретє форум відбудеться в Києві в умовах воєнного стану. Його учасники обговорять теми війни в Україні в контексті глобального світу: захист економічних інтересів України у ЄС, можливості та виклики для людського капіталу, майбутнє енергетичної системи, український Defence Tech на світовому ринку технологій, відносини бізнесу з владою задля відновлення України.

Цьогоріч Форум проходитиме на тлі президентських виборів у США, запланованих на 5 листопада. Результати виборів стануть однією з ключових тем для обговорення серед спікерів та учасників.



"Важливо, щоб бізнес, держава та суспільство працювали разом над створенням ефективних механізмів співпраці. Особливо зараз, коли до повномасштабного вторгнення в Україні додається ще й глобальна нестабільність. Ми перебуваємо на межі великих змін, і перед нами стоїть питання: як ми їх використаємо? Чи стануть ці виклики нездоланною перешкодою чи, навпаки, стимулом для пошуку нових рішень і руху вперед?", - зазначає Юрій Пивоваров, СЕО Київського міжнародного економічного форуму.

Організатори очікують на понад 100 спікерів, які візьмуть участь у 16 панельних дискусіях.

Серед них:



Представники міжнародної спільноти

В’ячеслав Домбровскіс, Міністр економіки та енергетики Латвії (2014), Міністр освіти та науки Латвії (2013-2014)

Катаріна Матернова, Посол Європейського Союзу в Україні

Майкл Макфол, професор політичних наук при Стенфордському університеті (онлайн)

Джон Дентон, генеральний секретар Міжнародної торгової палати (ICC)

Кріспін Еллісон, старший партнер компанії Marsh McLennan

Константінос Накіс, партнер і президент Chicago Atlantic Trident

Ден Райс, Президент Aмерікан Юніверсіті Київ, колишній офіцер армії США

Лідери бізнес-спільноти

Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна

Василь Хмельницький, Ініціатор форуму, засновник холдингу UFuture

Євген Осипов, CEO компанії Kernel

Наталія Ємченко, директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM

Галина Герега, співзасновниця групи компаній "Епіцентр"

Тарас Кицмей, співзасновник та член Ради директорів компанії SoftServe

Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group Management

До дискусійних панелей також долучаться учасники з державного сектору - представники Кабінету міністрів, Офісу президента України та Верховної Ради. Оновлення програми та анонсування спікерів можна відслідковувати на сайті.

Цьогоріч КМЕФ у партнерстві з Gen.Ukrainian спрямовує частину коштів від продажу квитків на психологічну реабілітацію дітей, які постраждали внаслідок війни. Кошти будуть використані для організації таборів Gen.Camp, де діти отримають професійну допомогу від кваліфікованих психологів і психотерапевтів. Окрім цього, охочі можуть зробити додаткові пожертви за посиланням.