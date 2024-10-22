У Києві відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум

У Києві 7 листопада відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ) 2024 на тему "Сила виклику. Що формуватиме майбутнє України та світу?".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організаторів.
Вже втретє форум відбудеться в Києві в умовах воєнного стану. Його учасники обговорять теми війни в Україні в контексті глобального світу: захист економічних інтересів України у ЄС, можливості та виклики для людського капіталу, майбутнє енергетичної системи, український Defence Tech на світовому ринку технологій, відносини бізнесу з владою задля відновлення України.
Цьогоріч Форум проходитиме на тлі президентських виборів у США, запланованих на 5 листопада. Результати виборів стануть однією з ключових тем для обговорення серед спікерів та учасників.
"Важливо, щоб бізнес, держава та суспільство працювали разом над створенням ефективних механізмів співпраці. Особливо зараз, коли до повномасштабного вторгнення в Україні додається ще й глобальна нестабільність. Ми перебуваємо на межі великих змін, і перед нами стоїть питання: як ми їх використаємо? Чи стануть ці виклики нездоланною перешкодою чи, навпаки, стимулом для пошуку нових рішень і руху вперед?", - зазначає Юрій Пивоваров, СЕО Київського міжнародного економічного форуму.
Організатори очікують на понад 100 спікерів, які візьмуть участь у 16 панельних дискусіях.
Серед них:
Представники міжнародної спільноти
Лідери бізнес-спільноти
До дискусійних панелей також долучаться учасники з державного сектору - представники Кабінету міністрів, Офісу президента України та Верховної Ради. Оновлення програми та анонсування спікерів можна відслідковувати на сайті.
Цьогоріч КМЕФ у партнерстві з Gen.Ukrainian спрямовує частину коштів від продажу квитків на психологічну реабілітацію дітей, які постраждали внаслідок війни. Кошти будуть використані для організації таборів Gen.Camp, де діти отримають професійну допомогу від кваліфікованих психологів і психотерапевтів. Окрім цього, охочі можуть зробити додаткові пожертви за посиланням.
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