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У Києві відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум

Фото: у Києві відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум
Автор: Олександр Мороз

У Києві 7 листопада відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ) 2024 на тему "Сила виклику. Що формуватиме майбутнє України та світу?".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організаторів.

Вже втретє форум відбудеться в Києві в умовах воєнного стану. Його учасники обговорять теми війни в Україні в контексті глобального світу: захист економічних інтересів України у ЄС, можливості та виклики для людського капіталу, майбутнє енергетичної системи, український Defence Tech на світовому ринку технологій, відносини бізнесу з владою задля відновлення України.

Цьогоріч Форум проходитиме на тлі президентських виборів у США, запланованих на 5 листопада. Результати виборів стануть однією з ключових тем для обговорення серед спікерів та учасників.

"Важливо, щоб бізнес, держава та суспільство працювали разом над створенням ефективних механізмів співпраці. Особливо зараз, коли до повномасштабного вторгнення в Україні додається ще й глобальна нестабільність. Ми перебуваємо на межі великих змін, і перед нами стоїть питання: як ми їх використаємо? Чи стануть ці виклики нездоланною перешкодою чи, навпаки, стимулом для пошуку нових рішень і руху вперед?", - зазначає Юрій Пивоваров, СЕО Київського міжнародного економічного форуму.

Організатори очікують на понад 100 спікерів, які візьмуть участь у 16 панельних дискусіях. 
Серед них:

Представники міжнародної спільноти 

  • В’ячеслав Домбровскіс, Міністр економіки та енергетики Латвії (2014), Міністр освіти та науки Латвії (2013-2014)
  • Катаріна Матернова, Посол Європейського Союзу в Україні
  • Майкл Макфол, професор політичних наук при Стенфордському університеті (онлайн)
  • Джон Дентон, генеральний секретар Міжнародної торгової палати (ICC)
  • Кріспін Еллісон, старший партнер компанії Marsh McLennan
  • Константінос Накіс, партнер і президент Chicago Atlantic Trident
  • Ден Райс, Президент Aмерікан Юніверсіті Київ, колишній офіцер армії США

Лідери бізнес-спільноти

  • Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна
  • Василь Хмельницький, Ініціатор форуму, засновник холдингу UFuture
  • Євген Осипов, CEO компанії Kernel
  • Наталія Ємченко, директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM
  • Галина Герега, співзасновниця групи компаній "Епіцентр"
  • Тарас Кицмей, співзасновник та член Ради директорів компанії SoftServe
  • Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group Management

До дискусійних панелей також долучаться учасники з державного сектору - представники Кабінету міністрів, Офісу президента України та Верховної Ради. Оновлення програми та анонсування спікерів можна відслідковувати на сайті.

Цьогоріч КМЕФ у партнерстві з Gen.Ukrainian спрямовує частину коштів від продажу квитків на психологічну реабілітацію дітей, які постраждали внаслідок війни. Кошти будуть використані для організації таборів Gen.Camp, де діти отримають професійну допомогу від кваліфікованих психологів і психотерапевтів. Окрім цього, охочі можуть зробити додаткові пожертви за посиланням.

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Економіка України