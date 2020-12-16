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"Північний потік-2" слід завершити до кінця, - Меркель

Берлін, Середа 16 грудня 2020 15:18
"Північний потік-2" слід завершити до кінця, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (flickr com dirkvorderstrasse)
Автор: Роман Тверденко

Позиція Німеччини по газопроводу "Північний потік-2" не змінилася. Його треба добудувати.

Про це сьогодні в Бундестазі заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Вона зазначила, що навіть при завершенні і запуск трубопроводу, Україна повинна залишитися в статус транзитера газу з Росії до Євросоюзу.

"Позиція уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася і залишилася такою ж, як і в попередні роки", - сказала Меркель.

Нагадаємо, російський трубоукладник 11 грудня розпочав роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять в територіальних водах Німеччини.

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США схвалили військову допомогу Україні та санкції проти "Північного потоку-2". Санкції будуть вводитися за надання кораблів для трубоукладки, а також за послуги по страхуванню проекту.

Крім того, США закликали Німеччину зупинити будівництво "Північного потоку-2". Як заявила тимчасовий повірений у справах США в Німеччині Робін Куінвілл, ЄС і Німеччина повинні накласти мораторій.

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