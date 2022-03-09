UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

 С начала вторжения РФ уровень преступности в Киеве снизился в 6-7 раз

Автор: Константин Широкун

С началом войны России против Украины в Киеве существенно снизился уровень преступности. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал причины этого явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Антона Геращенко во время телемарафона.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил снижение уровня преступности в Киеве после начала российской агрессии против Украины.

"Я вижу сводки. Чтобы вы понимали, преступность в Киеве снизилась в семь, шесть раз. Фактически, во-первых, людей стало меньше. Во-вторых, ... многие криминальные элементы сейчас вступили в территориальную оборону и с оружием в руках собираются убивать оккупантов", - сказал Геращенко.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину