 С начала вторжения РФ уровень преступности в Киеве снизился в 6-7 раз

С началом войны России против Украины в Киеве существенно снизился уровень преступности. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал причины этого явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Антона Геращенко во время телемарафона.

"Я вижу сводки. Чтобы вы понимали, преступность в Киеве снизилась в семь, шесть раз. Фактически, во-первых, людей стало меньше. Во-вторых, ... многие криминальные элементы сейчас вступили в территориальную оборону и с оружием в руках собираются убивать оккупантов", - сказал Геращенко.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил снижение уровня преступности в Киеве после начала российской агрессии против Украины.

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