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 З початку вторгнення РФ рівень злочинності в Києві знизився в 6-7 разів

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Середа 09 березня 2022 00:41
 З початку вторгнення РФ рівень злочинності в Києві знизився в 6-7 разів Антон Геращенко (Фото: РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

З початком війни Росії проти України в Києві істотно знизився рівень злочинності. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав причини цього явища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням виступ Антона Геращенка під час телемарафону.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив зниження рівня злочинності в Києві після початку російської агресії проти України.

"Я бачу зведення. Щоб ви розуміли, злочинність в Києві знизилася в сім, шість разів. Фактично, по-перше, людей стало менше. По-друге,... багато кримінальних елементів зараз вступили в територіальну оборону і зі зброєю в руках збираються вбивати окупантів", - сказав Геращенко.

Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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