​​​​​​​Ручна поклажа на залізниці та в літаку: як можуть карати пасажирів за перевищення норм

Яку ручну поклажу можна перевозити безкоштовно на залізниці

За словами експерта, в залізничному транспорті пасажиру дозволяється безкоштовно перевозити з собою у вагоні ручну поклажу вагою до 36 кг:

на повний проїзний документ

на пільговий проїзний документ

на дитячий проїзний документ (у тому числі безоплатний)

При цьому її розмір "за сумою трьох вимірів" не має перевищувати 200 см.

Буліменко додав, що перевищення ручної поклажі до 14 кг оплачується за тарифом перевезення багажу.

"Ручна поклажа, загальна вага якої перевищує 50 кг, до перевезення у пасажирських вагонах не допускається", - уточнив він.

Вимоги до ручної поклажі під час подорожі літаком

Під час повномасштабної війни з РФ авіасполучення в Україні "поставлене на паузу", проте велика кількість громадян обирають авіатранспорт в інших країнах, куди вони були змушені виїхати рятуючи власні життя.

Виходячи з цього, розповідаючи про вимоги до ручної поклажі в літаках, Буліменко посилався на загальні рекомендації Міжнародної торгово-промислової асоціації авіаперевізників (International Air Transport Association) або IATA.

Він пояснив, що, відповідно до загальних рекомендацій IATA, до ручної поклажі належать валізи з розмірами 126 см = 56 см (висота) + 45 см (ширина) + 25 см (глибина).

"У розміри ручної поклажі входять ручки, коліщатка і бічні кишені валізи. При цьому кожна авіакомпанія встановлює свої стандарти до ручної поклажі", - уточнив адвокат.

Якщо ж розмір або вага ручної поклажі перевищує встановлені авіакомпанією вимоги, пасажир повинен: