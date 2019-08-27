 Путешествие на собственном авто — плюсы и минусы

Путешествие – это всегда здорово. Особенно большое удовольствие оно доставляет, если осуществляется на комфортном, непохожем ни на какой другой пикап, удобном в вождении собственном авто Mitsubishi марки Mitsubishi L200. В его грузовой отсек с легкостью поместится все, что может понадобиться в любой ситуации.

Но прежде чем отправиться в длительный вояж, надо изучить его особенности, ознакомиться с «плюсами» и «минусами». Последние тоже, увы, имеют место быть. И если вы морально подготовились к возможным недоразумениям на дороге, они не смогут испортить вам настроение и общее впечатление от проведенного на колесах отпуска.

Преимущества автомобильных путешествий

Важным достоинством поездки по стране на авто является отсутствие необходимости заботиться о покупке билета. А это иногда отнимает массу времени и нервов. Особенно если отпуск заканчивается, а обратного билета еще нет. Все, что надо сделать перед дальней дорогой, это:

подготовить автомобиль,

составить маршрут,

составить список необходимых в дороге вещей,

спланировать бюджет,

провести временные расчеты.

Следующим преимуществом автотуризма является полная свобода в выборе маршрута, возможность отклонения от него. Ведь предугадать заранее, какие интересные места могут встретиться на пути, невозможно. Например, в кемпинге бывалые путешественники посоветовали посмотреть необычную достопримечательность, находящуюся немного в стороне от вашего курса. Без проблем можно от него немного отклониться, задержаться.

При полной загрузке автомобиля стоимость поездки будет значительно ниже, чем на самолете и даже на поезде. Неоспоримым «плюсом» является мобильность. В любой момент можно остановиться около магазина и пополнить запасы, заехать в аптеку. Преимуществом является также возможность взять с собой практически неограниченное количество вещей, не переживая за превышение допустимого веса багажа.

Поскольку с вами в автомобиле находятся только те, с кем вам приятно общаться, вам не придется из вежливости поддерживать разговор с назойливым случайным попутчиком. «Плюсом» является и то, что преодоление определенного расстояния на авто часто требует меньше времени, чем на поезде.

С какими неприятностями можно столкнуться в дороге

Кроме приятностей, автопутешествие может доставить и некоторые достаточно неприятные эмоции. При длительном переезде водителю приходится проводить несколько часов подряд за рулем, что может быть утомительным, сказываться на общем качестве его отдыха. Не совсем комфортно чувствуют себя и пассажиры, находящиеся в сидячем положении практически в одной позе.

Другим недостатком, с которым порой приходится сталкиваться автотуристам, является выход из строя автомобиля. Ведь это техника, от ее повреждений никто не застрахован. Путешествие на колесах связано с определенным риском на дороге. Это может быть:

ДТП,

неприятная встреча с дорожной полицией,

возможность стать жертвой преступников или мошенников.

Для безопасности автомобиля его лучше ставить во время ночного отдыха на охраняемую автостоянку. Но обнаружить ее в шаговой доступности от места ночевки не всегда представляется возможным.

Универсальные советы для всех автотуристов

Не следует отправляться в путешествие, если есть проблемы с автомобилем или вы морально не готовы столкнуться с возможными рисками.

Лучше, если в компании есть минимум два опытных водителя. Время от времени сменяя друг друга, они не почувствуют усталости от напряжения за рулем.

Не следует отправляться в дальнюю дорогу в плохую погоду или в недостаточно позитивном настроении.

При следовании этим нехитрым рекомендациям удача будет сопутствовать вам. Путешествие будет интересным, приятным, запоминающимся и безопасным.