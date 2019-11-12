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“Pharma Digital Day. Впервые бесплатно про онлайн продвижение фармацевтических компаний” 

Новости » Пресс-релизы     12.11.2019 - 16:44
“Pharma Digital Day. Впервые бесплатно про онлайн продвижение фармацевтических компаний” 

Онлайн-конференция: “Pharma Digital Day. Впервые бесплатно про онлайн продвижение фармацевтических компаний

Когда: 15 ноября, 9:30 (по Киеву)

Как фармацевтическому бренду рассказать о себе, как продвигать продукт в рамках законодательства, как привлекать людей и создать правильный имидж? В сложной нише фармацевтической продукции существует так много подводных камней.

Для кого?

Для владельцев, руководителей, топ-менеджеров, маркетологов фармацевтических компаний и фармацевтов, которые хотят разобраться в digital.

Что именно вы узнаете?

  • как увеличить продажи фармацевтической продукции в интернете,

  • как продвигать продукцию с учетом законодательства,

  • как выбрать правильную стратегию и выстроить грамотный SMM,

  • новые технологии и тренды в фарминдустрии на 2020 год,

  • как выстроить digital-стратегию в рамках общей стратегии фармацевтического бренда.

Кто спикеры?

Владимир Скиба (Dr Reddy's), Ирина Буртовая (Takeda), Елена Кормилюк

(Bayer), Ирина Пашкетник (Фармак), Юлия Литовченко (Programmatic Media Group), Владимир Демяненко (D2), Антон Авринский (Liki24), и др.

Нет возможности присоединиться в день эфира? Вы можете приобрести предварительно запись конференции по выгодной цене.

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse

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